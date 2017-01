Serie A: la Juve demolisce 2-0 la Lazio

La Juventus batte 2-0 la Lazio e torna al successo dopo il ko contro la Fiorentina. I bianconeri hanno subito ripreso a correre e allo Stadium hanno dominato i biancocelesti. Partenza sprint per gli uomini di Allegri con il vantaggio di Dybala al 5' e il raddoppio di Higuain al 17'. La squadra di Inzaghi non è mai stata pericolosa e nella ripresa la capolista ha controllando la partita. È la 27.esima vittoria consecutiva in casa.