Serie A, Dybala non è il 10 della Juve. Samp senza Cassano

A una settimana dall'inizio del campionato, la Lega di Serie A ha ufficializzato i numeri di maglia dei 20 club. Nella Juventus campione d'Italia non c'e' il numero 10, che nella scorsa stagione era sulle spalle di Paul Pogba (e prima ancora da Carlitos Tevez), passato in questi giorni al Manchester United. I neoacquisti Benatia, Pjanic, Higuain, Pjaca e Dani Alves hanno rispettivamente il 4, il 5, il 9, il 20 e il 23.



Nel Napoli manca il numero 9, lasciato appunto dal Pipita, in quanto Milik ha preso il 99. Hamsik continuerà ad indossare il 17, Insigne il 24, Gabbiadini il 23.



Nel Milan Bacca resta con il 70, il capitano Montolivo con il 18 e Donnarumma con il 99. Il 9 e' stato preso da Lapadula mentre Bonaventura avrà il 5 e Luiz Adriano l'87.



In casa Inter Icardi resta con il 9 e Jovetic con il 10, i neoacquisti Banega e Erkin avranno rispettivamente il 19 e il 18.



Francesco Totti indosserà per la 25/a volta la maglia n. 10 della Roma, il 9 e' ancora di Dzeko, il 16 di De Rossi, il 24 di Florenzi. Per il neoacquisto Vermaelen la 15 che l'anno scorso era sulle spalle di Pjanic. Il talentino brasiliano Gerson avra' la 30.



Da segnalare il n.18 di Gilardino nell'Empoli e il 22 per il neocagliaritano Borriello. Nel Bologna manca il nome di Diawara, ormai in uscita dal club felsineo, mentre il suo compagno di squadra Acquafresca indossera' il 99, numero di maglia molto gettonata: la indosseranno Nwankwo (Crotone), Tchanturia (Empoli), Pinamonti (Inter), Berisha (Lazio), Nura (Roma) e Balic (Udinese), oltre ai gia' citati Donnarumma e Milik. Cassano non figura nell'elenco comunicato dalla Sampdoria.