Serie A, due posticipi per il Napoli nella 17.ma e 18.ma giornata di ritorno

La Lega di Serie A ha comunicato il calendario degli anticipi e posticipi per la 17.ma e 18.ma giornata di ritorno. Nel dettaglio, per quanto riguarda la corsa scudetto tra Napoli e Juve, la gara dei bianconeri col Carpi sarà l'anticipo del 1 maggio, con i partenopei che giocheranno con l'Atalanta il 2 maggio. Nella penultima giornata, invece, La squadra di Allegri e quelal di Sarri saranno in campo contemporaneamente l'8 maggio alle 20.45.