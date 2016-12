Serie A: due pali e un rigore sbagliato, Chievo-Genoa è 0-0

LA PARTITA Partenza al piccolo trotto delle due squadre, col primo squillo firmato Inglese al minuto 19: un tiro che viene respinto in tuffo da Perin. La risposta del Genoa sta tutta in un tiro alto di Fiamozzi dopo una rovesciata fallita da Simeone, così il Chievo prende coraggio e guadagna campo. A prendersi la scena è Meggiorini che prima (33') tenta una spettacolare sforbiciata che scheggia la parte alta della traversa, poi (36') si procura un rigore con una grande finta che inganna Munoz, ma dal dischetto Birsa spara in curva. La pressione di padroni di casa, colpiti nel morale, cala piano piano, lasciando posto nella ripresa alle iniziative del Genoa: la più importante porta la firma del neoentrato Ninkovic, che calcia di destro da posizione defilata ma Sorrentino è super e riesce a spingere la sfera sul palo. Maran prova le carte Floro Flores, Pellissier e Hetemaj, ma grandi occasioni non ne arrivano più: il Genoa sale a quota 20 punti, una lunghezza sopra il Chievo.

IL TABELLINOCHIEVO-GENOA 0-0

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6.5, Frey 6, Dainelli 6, Gamberini 6, Gobbi 6, Castro 5.5, Radovanovic 7, De Guzman 5.5, Birsa 5 (27'st Hetemaj 6), Inglese 6 (18'st Pellissier 5.5), Meggiorini 6.5 (24' st Floro Flores 5.5). A disp.: Seculin, Confente, Sardo, Spolli, Cesar, Costa, Bastien, Rigoni, Izco. All.: Maran 6.

Genoa (3-4-1-2): Perin 6.5, Munoz 5, Burdisso 6.5, Izzo 6, Lazovic 7, Rincon 6.5, Veloso 5.5 (1'st Cofie 6), Fiamozzi 6, Rigoni 5.5, Pandev 5 (10' st Ninkovic 6.5), Simeone 5.5 (39' st Gakpè sv). A disp.: Lamanna, Zima, Edenilson, Gentiletti, Brivio, Biraschi, Ntcham, Ocampos. All.: Juric 6

Arbitro: Russo di Nola

Reti: -

Ammoniti: Meggiorini (C), Rigoni (C), Hetemaj (C), Lazovic (G)

Espulsi: -

Note: al 36'pt Birsa fallisce un calcio di rigore



LE PAGELLE

Birsa 5 - Pesa come un macigno l'errore dal dischetto: per il resto è meno brillante rispetto al solito.

Meggiorini 6,5 - Una sforbiciata sulla traversa e un rigore procurato: in cinque minuti prova a far svoltare il match.

Munoz 5 - Si fa beffare da Meggiorini e poi lo stende in area: regala un rigore che sarebbe potuto essere decisivo.

Pandev 5 - Un paio di cross sono troppo poco: tra i peggiori in campo, quando esce il Grifone cambia marcia.

Ninkovic 6,5 - Entra a dà brio alla manovra del Genoa: al primo acuto colpisce un palo con un gran tiro.