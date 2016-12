Serie A, doppio Higuain: il Napoli batte l'Inter ed è primo

IL TABELLINOVedi Napoli e dici capolista. Guardi il San Paolo e vedi un re osannato dalla sua gente: Gonzalo Higuain. Guardi il calendario e pensi: l'ultima volta che il Napoli era da solo in testa alla classifica era il 1990, c'era Maradona e a fine stagione al San Paolo si festeggiò lo Scudetto. Poi c'è l'Inter, ora seconda. Sconfitta, ma orgogliosa. Sfortunata, ma clamorosamente rafforzata da una sconfitta così: pesante, in termine di punti, ma elettrizzante per il secondo tempo giocato. In inferiorità numerica i nerazzurri hanno messo in campo orgoglio, classe e "huevos", attributi. Si è fermato al palo, Mancini. Anzi, ai pali. Quelli colpiti al 93' da Jovetic e al 94' da Miranda, dopo la deviazione miracolosa di Reina.



Il match del San Paolo non è solo quello del sorpasso. È quello che consacra, una volta di più, se solo ce ne fosse stato bisogno, la classe e lo strapotere di Gonzalo Higuain. Letale, freddo, potente, decisivo. La palla che si è trovato tra i piedi dopo un minuto non era scontata: in un amen ha sfondato la rete. Quella piovuta dal centrocampo l'ha trasformata in una palla di cannone, prima accarezzata sprintando tra Murillo e Miranda (non due qualsiasi, non due lenti) e poi scagliata con rabbia alle spalle di Handanovic. Se il Barcellona ha i tre attaccanti più forti del mondo al momento, il Napoli ha il quarto. Non ci sono dubbi.



Il Napoli non ha incantato, ha beneficiato delle prodezze del Pipita e ha tenuto il campo con ordine, soffrendo solo in un paio di occasioni nel primo tempo. La svolta al 44': Nagatomo, già ammonito, si fa cacciare. Mancini, per rimontare, toglie Icardi e mette Telles. Ma l'Inter non arretra, spaventa il Napoli. Higuain allunga, Ljajic, il migliore, rimette in partita i nerazzurri. Che negli ultimi venti minuti tracimano: la squadra di Mancini sembra quella in superiorità numerica. Biabiany imperversa, Ljajic inventa. Quando Handanovic riesce a disinnescare con un miracolo Higuain, l'Inter si ributta avanti. Il finale è thrilling: al 93' Jovetic stacca tutto solo e colpisce il palo a Reina battuto. Qualche secondo dopo è Miranda a staccare: Reina vola e devia sul palo. Parata scudetto, il Napoli vince. L'Inter esce sconfitta, ma orgogliosa. Il San Paolo si gode il suo re e il primato.