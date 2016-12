Serie A donne, sciopero revocato: si gioca regolarmente

Lo sciopero delle calciatrici di Serie A è stato revocato. L'Aic - secondo quanto appreso dall'Ansa - ha ricevuto dalla Figc i documenti ritenuti fondamentali per far rientrare la protesta. In questo weekend dunque il primo turno si giocherà regolarmente ad eccezione di quelle partite con impegnate squadre ormai impossibilitate a raggiungere in tempo la sede di gara.