Serie A, designazioni arbitrali: Celi per Juve-Sassuolo

Ecco le designazioni arbitrali: sarà Celi, domani sera, ad arbitrare la gara tra Juventus e Sassuolo. Rocchi è stato, invece, designato per Palermo-Napoli e Mazzoleni per Udinese-Roma. Sabato sera a San Siro in Inter-Bologna l'arbitro sarà Calvarese. Gavillucci per la Fiorentina, mentre nella sfida di domenica, a pranzo, tra Chievo e Milan ci sarà Damato. Infine, Guida sarà il direttore di gara di Lazio-Atalanta.