Serie A: Denis salva l'Atalanta, 2-2 con l'Empoli

17:52 - Denis salva l'Atalanta. Il Tanque firma al 92' il gol che regala il 2-2 in casa contro l'Empoli. Toscani avanti al 41' con Saponara; il pareggio arriva 2' dopo con Gomez. Poi Sportiello respinge su Maccarone e Pucciarelli spreca clamorosamente il 2-1. Che arriva al 15' della ripresa grazie a Maccarone. Poi lo stesso Big Mac sfiora il tris: ancora Sportiello devia sul palo. Forcing finale dei bergamaschi: e nel recupero la rete scaccia incubi.



LA PARTITA

Problema diffidati per l'Atalanta e allora Reja lascia in panchina Zappacosta e Biava: in difesa dentro Benalouane e Masiello. Denis unica punta 'spalleggiato' da Moralez. Dal canto suo Sarri fa riposare Mario Rui, alle prese con problemi alla schiena: gli esterni di difesa sono Laurini e Hysaj. Maccarone-Pucciarelli coppia d'attacco. Parte all'attacco l'Atalanta ma l'Empoli prende subito bene le misure dell'avversario: difesa chiusa, pronti raddoppi di marcatura e spazi ristretti e la squadra di Reja fatica a sviluppare la propria manovra. Gli ospiti non si limitano a difendersi, anzi. Quando riescono a distendersi in avanti creano trame di gioco pericolose. Un Saponara in grande spolvero prima impegna Sportiello poi innesca Maccarone che spreca tutto scivolando goffamente sul pallone. Benalouane in scivolata salva sul tentativo di Pucciarelli poi un Denis in versione difensore salva sulla linea il colpo di testa di Rugani da angolo. Ancora Saponara ci prova con un tiro di destro a giro: è il preludio del gol che arriva al 41', quando l'ex Milan approfitta di una dormita della difesa atalantina e batte Sportiello. Pronta la risposta dei padroni di casa con Denis ma il pareggio arriva subito grazie a Gomez. Il 'Papu' serve Moralez, palla di ritorno e 1-1. Finale di tempo pieno di emozioni e non è finita. Perché Sportiello è bravo a respingere su Maccarone, poi Pucciarelli spreca clamorosamente mandando alto di testa.



Nessun cambio a inizio ripresa e subito partita vivacissima. Sportiello risponde bene alla botta di Croce, l'Atalanta spreca con Estigarribia da buona posizione. Carmona conclude alto poi l'Empoli trova il gol del sorpasso con Croce che pesca a centro area Maccarone: ancora una volta la retroguardia atalantina 'dorme' e Big Mac non sbaglia. E ancora Maccarone sfiora il tris: Sportiello devia sul palo il tiro dell'attaccante. Reja opta allora per il doppio cambio: dentro Bianchi per Gomez e D'Alessandro per Estigarribia. E proprio il nuovo entrato Bianchi serve al centro Denis, anticipato da Sepe. Reja si gioca l'ultima carta: in campo Emanuelson per Benalouane. Forcing finale dell'Atalanta: Denis spara alto su gran palla di D'Alessandro poi la semirovesciata di Bianchi finisce fuori. Ancora chance per Emanuelson. Poi c'è la testa di Denis che scaccia i fantasmi.

LE PAGELLE

Denis 7 - Il Tanque segna una... doppietta. Il salvataggio sulla linea nel primo tempo vale un gol, poi nel recupero ecco il colpo di testa vincente che regala un pareggio d'oro all'Atalanta



Moralez 7 - Contro l'Empoli si rivede un Maxi in grande forma. Il più attivo dei suoi: salta l'uomo e consegna palloni importanti ai compagni. Ci mette lo zampino nel gol del momentaneo 1-1 di Gomez.



Saponara 7 - Prestazione maiuscola per l'ex Milan. Un gol ma non solo. Si muove su tutto il fronte d'attacco ed è un pericolo costante per la difesa atalantina.



Pucciarelli 5,5 - Spreca la clamorosa occasione del 2-1 alla fine del primo tempo mandando alto di testa dopo l'intervento di Sportiello su Maccarone. Poco preciso anche in altre occasioni.



Estigarribia 5 - La scelta di Reja non paga. Il paraguaiano non riesce mai a sfondare sulla fascia. Il tecnico lo toglie per D'Alessandro al 69'.

IL TABELLINO

Atalanta-Empoli 2-2

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6; Benalouane 5,5 (30' st Emanuelson 6), Stendardo 5, Masiello 5, Dramé 5,5; Estigarribia 5 (24' st D'Alessandro 6), Cigarini 6, Carmona 6, Gomez 6,5 (24' st Bianchi 6); Moralez 7; Denis 7. A disposizione: Frezzolini, Merelli, Del Grosso, Bellini, Migliaccio, Baselli, Biava, Zappacosta, Rosseti. All.: Reja 5,5

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Laurini 6 (33' st Barba sv), Rugani 6,5, Tonelli 6, Hysaj 6; Vecino 6, Valdifiori 6,5, Croce 6,5; Saponara 7 (39' st Mario Rui sv); Maccarone 7, Pucciarelli 5,5 (14' st Zielinski 6). A disposizione: Pugliesi, Bassi, Signorelli, Mchedlidze, Tavano, Diousse, Brillante, Somma. All.: Sarri 6,5

Arbitro: Cervellera

Marcatori: 41' Saponara (E), 43' Gomez (A), 15' st Maccarone (E), 47' st Denis (A)

Ammoniti: Benalouane, Cigarini D'Alessandro (A), Pucciarelli (E)