Serie A: Defrel imita Zico, il Sassuolo batte 2-1 l’Udinese

Non ha il numero 10 sulle spalle come Zico, ospite di lusso alla Dacia Arena per i 120 anni della società, ma l’11, Defrel vero mattatore della sfida tra Udinese e Sassuolo. Il francese entra nella ripresa con i friuliani in vantaggio per la rete di Fofana e la ribalta in 9 minuti. Finisce 2-1 con tanti rimpianti per Delneri. E con la grande soddisfazione di Di Francesco che azzecca la mossa vincente.