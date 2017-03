Serie A, Crotone-Sassuolo 0-0: calabresi al palo, salvezza lontana

Allo Scida un Crotone generoso ma troppo impreciso non va oltre lo 0-0 contro un Sassuolo distratto e poco incisivo. La squadra di Nicola, che non vuole ancora dire addio alla Serie A, ci mette più grinta e ha le occasioni migliori soprattutto nella ripresa quando Ferrari di testa al 35' colpisce il palo. I calabresi restano penultimi in classifica con 14 punti e si portano a 8 lunghezze dall'Empoli e da una salvezza sempre più lontana.