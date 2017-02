Serie A: Crotone-Cagliari 1-2, Borriello ribalta i calabresi

Il Cagliari vince 2-1 in rimonta allo Scida, mette in cassaforte la salvezza e in pratica condanna il Crotone a una retrocessione ormai certa. Partono forte i calabresi, che sbloccano il match con un diagonale di sinistro di Stoian (10'). I sardi pareggiano al primo tiro in porta con Joao Pedro al 32' (svarione di Claiton) e completano la rimonta al 24' della ripresa con il neo-entrato Borriello. Cagliari a quota 31, Crotone a -9 dalla salvezza.