Serie A, crollo degli spettatori nelle prime due giornate

Non c'è mai stato un esordio così negativo dalla stagione 2007-08. Questi sono dati, diffusi da una ricerca del Centro Studi di DynamiTick, che dimostrano come ormai la passione dei tifosi per la propria squadra del cuore sia in costante calo. Le cause sono molteplici: le principali riguardano gli stadi, vecchi e poco attraenti (escluso lo Juventus Stadium) e i costi dei biglietti in costante aumento.

La percentuale di riempimento degli stadi nelle prime due giornate èrispetto al record fatto registrare nella stagione 2007-08 (58%). Sonoinvece i biglietti rimasti invenduti nei primi due turni, praticamente la metà di quelli in vendita (). Anche in questo caso si tratta della percentuale più alta fatta registrare negli ultimi anni, record negativo del 2013-2014 eguagliato.