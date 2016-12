Serie A: crisi Udinese, il Palermo la travolge

18:15 - Allo stadio Friuli, nella 30.a giornata di Serie A, il Palermo passeggia sui resti dell'Udinese con un comodo 3-1 che conferma la crisi nera degli uomini di Stramaccioni. Siciliani avanti di due reti già nel primo tempo con Lazaar e Rigoni, nella ripresa arrotonda Chochev; ai bianconeri non basta il gol della bandiera di Di Natale. Seconda sconfitta in quattro giorni per l'Udinese, che non vince dall'8 marzo.

LA PARTITA

Nell'Udinese sono indisponibili Kone, Jadson, Hertaux ed Evangelista. Il tecnico Stramaccioni opta per il 3-5-2 ed in avanti la coppia Thereau-Di Natale. Il Palermo, che deve invece fare a meno di Morganella, Emerson e Barreto, si schiera con il 3-5-1-1 ed in attacco Vazquez a supporto di Dybala. Prima frazione combattuta sul piano agonistico fin dalle battute iniziali, con entrambe le squadre che per il possesso palla si affrontano in un’aspra lotta sulla linea mediana del campo. I friulani provano a spingere ed imprimere il proprio gioco ma il Palermo si difende con ordine e cerca di sfruttare delle rapide ripartenze. Proprio da una lesta manovra in contropiede al 15’ nasce il vantaggio degli ospiti: Lazaar controlla palla sulla trequarti avversaria e da circa trenta metri scarica un terrificante sinistro che va ad insaccarsi sotto l’incrocio dei pali lasciando Karnezis impietrito. I bianconeri accusano il colpo e faticano a reagire, ne approfitta quindi il Palermo che al 22’ trova addirittura il raddoppio: Dybala va in percussione sulla sinistra e serve a centro area un perfetto assist per l’accorrente Rigoni che non sbaglia e deposita in rete con un morbido piatto mancino. Troppo timida e senza cattiveria la reazione dell’Udinese che non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa. Il Palermo al 44’ ha anche l’occasione di triplicare ma Dybala, superato in dribbling il portiere avversario, centra un palo che gli nega la gioia del gol. Senza ulteriori sussulti arriva il duplice fischio arbitrale che manda le due squadre al riposo sul risultato parziale di 2-0 in favore del Palermo. Ritmo di gioco decisamente meno incalzante nella ripresa con il Palermo che controlla il doppio vantaggio già acquisito nella prima frazione mentre l’Udinese, sempre in affanno, non trova modo di rendersi mai veramente pericolosa. Al 66’ arriva anche la terza rete del Palermo firmata da Chochev: il centrocampista rosanero supera Karnezis con un preciso colpo di testa su pennellata di Rispoli dalla destra. All’80’ lo stesso Rispoli batte di potenza ma coglie un clamoroso palo a portiere battuto. All’Udinese all’81’ riesce ad accorciare con Di Natale, abile nel perforare Sorrentino su pregevole suggerimento di Allan per il gol della bandiera. Troppo tardiva la replica dei friulani che cadono quindi per 3-1 contro i redivivi siciliani. Pesante scivolone interno per l’Udinese che ristagna a quota 34 in vista della prossima trasferta contro il Chievo. Torna a vincere e convincere invece il Palermo che sale a 38 punti in attesa di ricevere il Genoa.

LE PAGELLE

Gabriel Silva 4.5 Ballonzola in mezzo al campo senza mai riuscire ad incidere in maniera determinante. Nel limbo.

Vazquez 6.5 Lotta con coraggio e si spende con grande generosità nel recuperare palloni, mantenendo sempre alto il baricentro dei rosanero. Essenziale

Widmer 4.5 Poco visibile nel primo tempo e spesso distratto nella ripresa. Giornata decisamente no.

Dybala 6.5 Ottimo lavoro di manovra e nel creare spazi per i compagni di squadra. Al 22' è suo il preciso assist che mette Rigoni in condizione di realizzare il gol del 2-0.

Di Natale 6.5 Controllato a vista, nel primo tempo non trova modo di rendersi pericoloso. Alla prima occasione nella ripresa trova il gol della bandiera.

Chochev 7 Generoso, svolge un gran lavoro in fase di copertura a centrocampo. Al 66', di testa, trova anche il primo gol stagionale.

IL TABELLINO

UDINESE-PALERMO 1-3

Udinese (3-5-2): Karnezis 5; Piris 5 (46' Perica 5), Danilo 6, Wague 5; Widmer 4,5, Allan 6, Guilherme 4,5 (79' Aguirre sv), Pinzi 5, Gabriel Silva 4,5; Di Natale 6,5, Thereau 5 (69' Badu 5,5). A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Domizzi, Pasquale, Fernandes, Hallberg, Zapata, Geijo. All.: Stramaccioni 5.

Palermo (3-5-1-1): Sorrentino 6,5; Vitiello 6,5, Gonzalez 6,5, Andelkovic 6,5; Rispoli 7, Rigoni 7, Jajalo 6 (67' Bolzoni 6), Chochev 7, Lazaar 7; Vazquez 6,5 (73' Belotti sv, 85' Maresca sv); Dybala 6,5. A disp.: Ujkani, Daprelà, Milanovic, Ortiz, Terzi, Della Rocca, Quaison, Bentivegna, Joao Silva. All.: Iachini 8.

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 15' Lazaar, 22' Rigoni, 66' Chochev (P), 81' Di Natale (U)

Ammoniti: Aguirre, Danilo, Guilherme (U)

Espulsi: -