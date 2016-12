Serie A: corsa scudetto, il Napoli non molla la Juve. E la Roma c'è

La Juve non si ferma ma il Napoli non molla. Ci pensa Dybala con una magia a regalare la vittoria sul Sassuolo ai bianconeri, è Higuain su rigore a decidere la sfida del Barbera di Palermo a favore degli azzurri di Sarri, che così restano in scia, a tre lunghezze sotto i rivali. La corsa scudetto, dunque resta apertissima. E nella prossima giornata la Juve, reduce dalla trasferta di Champions a Monaco contro il Bayern, è attesa dal sempre insidioso derby contro il Torino, mentre il Napoli ospita il Genoa. E comunque adesso non è più corsa a due: perché la Roma di Spalletti viaggia spedita come un treno e le otto vittorie consecutive la dicono tutta sullo straordinario stato di forma della squadra giallorossa. E alla 35.a giornata ci sarà lo scontro diretto tra Roma e Napoli all'Olimpico. Ecco il calendario da qui alla fine delle rivali al titolo: