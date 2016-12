Serie A: corsa Champions, le tappe da qui alla fine

E' corsa a quattro per un posto in Champions League. La Roma, che resta comunque coinvolta nella lotta scudetto con Juve e Napoli, ha cinque punti di vantaggio sulla Fiorentina e sull'Inter e undici sul Milan, più staccato. Ma matematicamente i rossoneri restano ancora in corsa per il terzo posto. Ecco il calendario nelle ultime otto giornate di campionato.