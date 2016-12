9 agosto 2015 Serie A, conto alla rovescia: come stanno le big Il campionato prenderà il via il 22 agosto: ecco cosa va, cosa non va e cosa serve a Juve, Roma, Napoli, Inter, Milan, Fiorentina e Lazio

Mancano meno di due settimane al via della Serie A, che partirà sabato 22 agosto. Le prime uscite ufficiali, le amichevoli ed i tornei in giro per il mondo ci permettono di stilare un primo bilancio delle sette squadre, almeno sulla carta, candidate a giocarsi i primi posti. La Juve ha ricominciato con una vittoria in Supercoppa, con i nuovi acquisti, subito decisivi. Nella rincorsa alle prime posizioni la Roma la fa da padrone: il doppio arrivo Salah-Dzeko porta i giallorossi a ridosso dei bianconeri.

JUVENTUSCosa va: i nuovi acquisti, Dybala e Mandzukic, hanno già dimostrato di poter far dimenticare Tevez. Subito in gol, subito decisivi proprio come l'Apache, che iniziò l'avventura in bianconero proprio da una rete decisiva in Supercoppa. Pogba, galvanizzato dalla maglia numero 10, ha dimostrato di poter prendere per mano la squadra, orfana di Pirlo e Vidal.

Cosa non va: gli infortuni stanno incidendo parecchio in questo inizio di stagione. Si sono fermati Khedira, Chiellini, Barzagli (poi recuperato) e Morata. Preoccupa soprattutto il ko del tedesco: le sue condizioni fisiche sono un punto di domanda importante.

Cosa serve: Allegri era alla ricerca di un trequartista puro. L'infortunio di Khedira ora fa propendere i bianconeri a cercare un profilo leggermente diverso, cioè una mezzala in grado di garantire un apporto in entrambe le fasi. Per la fascia sinistra è in arrivo Siqueira.

ROMACosa va: il mercato invernale, fallimentare, è alle spalle. I colpi Dzeko e Salah daranno una svolta all'attacco giallorosso, che si era incartato su Doumbia. La vittoria a Valencia ha dato indicazioni importanti, come quella di Totti che può ancora essere il regista dell'attacco giallorosso.

Cosa non va: la fase difensiva è quella che evidenzia le lacune più importanti. Il ritorno di Castan va valutato tra qualche settimana, ma con la probabile cessione di Romagnoli il reparto arretrato sarà sguarnito, con il solo Yanga-Mbiwa (non sempre affidabile) a coprire le spalle a Manolas-Castan.

Cosa serve: un centrale di difesa affidabile, in caso di partenza di Romagnoli. E un terzino sinistro: Cole e Torosidis non sono all'altezza della bella rosa giallorossa.

LAZIOCosa va: la squadra non è stata smantellata e Pioli ha aggiunto qualche tassello importante. La continuità, prima di tutto, per ripetersi dopo la scorsa stagione.

Cosa non va: la sconfitta in Supercoppa preoccupa soprattutto in vista del playoff di Champions con il Bayer, crocevia della stagione. Klose è appannato, Morrison, Kishna e Milinkovic-Savic sono tutti da scoprire e verranno inseriti gradualmente.

Cosa serve: un forte centrale difensivo che guidi il reparto arretrato. E forse una soluzione in più in avanti. Ma tutto dipende dal passaggio o meno del playoff.

FIORENTINACosa va: le vittorie con Chelsea e Barcellona hanno ridato tanto entusiasmo ad un ambiente minato da un mercato nebuloso. Paulo Sousa sta perseguendo la sua strada, fatta di bel calcio e di qualità.

Cosa non va: La qualità non manca, ma davanti, nonostante l'exploit di Bernardeschi, si patirà sicuramente l'assenza di Salah: senza l'egiziano i viola perdono imprevedibilità e gol. Le condizioni di Rossi sono da valutare.

Cosa serve: Astori è il rimpiazzo per Savic, ma è davanti che serve un attaccante da almeno 15 gol a stagione.

NAPOLICosa va: I nuovi arrivi hanno dato solidità alla squadra, anche Chiriches si sta dimostrando un rinforzo valido. Reina ridarà solidità a tutto il reparto arretrato. E il nuovo modulo può esaltare le punte, Insigne compreso, esaltato dal ruolo di trequartista. Inoltre Valdifiori ha già preso possesso del centrocampo.

Cosa non va: il duro lavoro di Sarri necessita di tempo prima di dimostrare i propri frutti. Gli schemi vanno ancora assimilati. Inoltre la sparata del procuratore di Gabbiadini ha minato un po' la tranquillità dell'ambiente.

Cosa serve: manca un tassello per completare il pacchetto di esterni difensivi, soprattutto se Ghoulam verrà ceduto. De Guzman è in uscita.

INTERCosa va: il mercato dell'Inter è partito subito forte per permettere a Mancini di lavorare al meglio. La coppia Icardi-Jovetic è molto, molto promettente.

Cosa non va: Kondogbia non è ancora entrato in condizione e deve ancora prendere per mano la squadra, mentre la difesa sembra soffrire ancora della vecchie amnesie. Va trovata la collocazione a Kovacic, provato come regista basso.

Cosa serve: le cessioni, innanzitutto. Per completare la rosa che Mancini ha in testa, l'Inter deve vendere almeno 5 elementi. Poi si potrà pensare al terzino mancino, ad un centrocampista di personalità e ad un'eventuale esterno d'attacco. Ma senza cessioni, il mercato è bloccato.