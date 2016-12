Serie A: con Tevez-Icardi-Higuain torna di moda il gol argentino. L'Italia è ormai over 30 

11:58 - La lingua è lo spagnolo. La nazionalità predominante è quella argentina: non siamo ai tempi di Balbo, Batistuta e Crespo ma Tevez, Icardi e Higuain hanno prepotentemente riportato di moda il gol albiceleste nella nostra Serie A. Otto reti lo juventino (a pari merito con Callejon, a testimoniare come detto la prevalenza dell'idioma castigliano), sette l'interista, sei il napoletano: 30 anni il primo, 21 il secondo, 26 (quasi 27) il terzo, a coprire un arco anagrafico che - mercato a parte ovviamente - può assicurare un predominio sudamericano destinato a durare nel tempo.



Podio dunque iberico-argentino (a quota sei reti figurano però anche il serbo Djordjevic e il giapponese Honda) per una classifica che fotografa plasticamente la difficoltà del calcio italiano. Tra bomber emigrati e comunque in grossa difficoltà (Balotelli e Cerci a quota zero gol in Premier e Liga e Immobile a segno 2 volte soltanto in Bundes), nei primi venti marcatori della Serie A figurano solo sette italiani (considerando Osvaldo a parte) e di questi solo Sau, Destro e Gabbiadini (tutti con quattro gol) sotto la soglia dei 30 anni.



Il primo degli azzurri - manco a dirlo - è Totò Di Natale: 6 centri e 37 anni compiuti il 13 ottobre. Poi, un centro soltanto in meno, Cassano e Matri: 32 anni il barese, 30 il lodigiano. Ultimo di questa lista, a quota quattro, Quagliarella: 4 reti e 31 anni suonati. Insomma, qui come altrove, l'Italia è sempre più un Paese per vecchi...