Serie A: colpaccio Chievo, il Cesena piange

17:01 - Il Chievo vince 1-0 a Cesena nel lunch match della 30esima giornata e conquista tre punti che, con ogni probabilità, significano salvezza. La sfida del Manuzzi è decisa all'82' da Pellissier che, nel giorno del suo 36esimo compleanno, trafigge Leali con un colpo di testa su assist di Frey. I gialloblù di Maran volano a quota 35 punti, a +13 sul terz’ultimo posto occupato proprio dai romagnoli, la cui strada verso la salvezza ora si fa durissima.

Partita avara di occasioni, ma è il Chievo a partire forte: il primo tiro al 5' è una puntata di Paloschi che Leali blocca.

La squadra di Maran sfiora il vantaggio al 9': Zukanovic mette in mezzo per Paloschi che, tutto solo in area piccola, non centra la porta in acrobazia.

Il Cesena cresce con il passare dei minuti ma fatica a incidere: solo al 38’ Bizzarri deve intervenire per bloccare in tuffo una spettacolare semirovesciata di Brienza.

Qualcosa di più si vede nella ripresa: i padroni di casa sembrano più convinti e Giorgi al 50' costringe Bizzarri alla deviazione in corner dal limite. Poi, però, c'è solo il Chievo. Al 64' Zukanovic sfiora il palo di testa, al 71' Leali respinge con i pugni un gran tiro di Radovanovic. Al minuto 82 il gol partita: traversone di Frey e girata decisiva di testa di Pellissier, subentrato al 58' a Paloschi. Per l'attaccante valdostano, che proprio oggi spegne 36 candeline, è la rete numero 90 in Serie A che gli consente di raggiungere nella classifica di tutti i tempi, in un colpo solo, Van Basten e Zola. Il Cesena non riesce a reagire e ancora Pellissier sfiora il raddoppio in diagonale al 90’: Leali si oppone in tuffo.

L’ultimo sussulto della gara arriva al 94’: Rodriguez si avventa su un lungo pallone calciato da Giorgi ma di testa manda oltre la traversa. Finisce 1-0 per il Chievo.

LE PAGELLE

Leali 6,5: se la vede brutta al 9’ quando Paloschi manca la porta da due passi. Si fa apprezzare però per le parate nella ripresa, soprattutto su Radovanovic e Pellissier.

Defrel 5: se il Cesena non punge è anche perché ha pochissimo dalla coppia d’attacco. Pochi scatti, nessuna giocata di qualità. Di Carlo decide perfino di toglierlo nel finale per buttare entro il giovane Moncini. Tra i peggiori in campo.

Zukanovic 6,5: attivissimo fin dai primi minuti, va al cross che è un piacere, offrendo subito una palla-gol a Paloschi. Pericoloso anche sulle palle alte, sfiora il gol di testa nella ripresa.

Frey 6,5: bel duello con Giorgi, che lo costringe a stare più basso del solito. Sfrutta però l’occasione gousta per affondare all’82’, mettendo in mezzo il pallone che Pellissier trasforma in gol-partita.

Pellissier 7: come all’andata, è decisivo per regalare tre punti alla sua squadra. Entra a mezz’ora dalla fine, si dimostra più concreto di Paloschi segnando una rete bella e non scontata. Sfiora anche il bis al 90’. Match winner.



IL TABELLINO

CESENA-CHIEVO 0-1

Cesena (4-3-1-2): Leali 6,5; Capelli 5,5, Krajnc 6, Lucchini 6 (81' Rodriguez 6), Perico 5,5; Carbonero 5,5, Cascione 6, Giorgi 6,5; Brienza 6; Defrel 5 (88' Moncini sv), Djuric 5 (67' Succi 6). A disp.: Agliardi, Bressan, Nica, Cazzola, Mudingayi, Ze Eduardo. All.: Di Carlo 5

Chievo (4-4-2): Bizzarri 6; Cesar 6, Dainelli 6, Frey 6,5, Zukanovic 6,5; Hetemaj 6, Izco 5,5, Radovanovic 6,5, Schelotto 5,5 (62' Birsa 6); Meggiorini 6 (85' Cofie sv), Paloschi 5,5 (58' Pellissier 7). A disp.: Bardi, Seculin, Biraghi, Gamberini, Sardo, Botta, Christiansen, Pozzi, Vajushi. All.: Maran 6,5

Marcatori: 82' Pellissier (C)

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Carbonero, Djuric (C), Hetemaj (C)