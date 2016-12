Serie A, classifica marcatori: volata a tre tra Toni, Tevez e Icardi

Per la classifica cannonieri la lotta è serratissima. A 90' dalla fine del campionato è Toni a guardare tutti dall'alto, ma il distacco su Tevez e Icardi è minimo. All'Apache e a Maurito basta infatti un solo gol per raggiungere l'attaccante scaligero. Per il titolo di capocannoniere, dunque, occorrerà attendere il triplice fischio dell'ultima giornata.



Toni e Tevez, turnover Champions permettendo, si troveranno uno contro l'altro e proprio Verona-Juve potrebbe regalare alla Serie A il bomber più prolifico di questa stagione. Attenzione però a Icardi. L'attaccante nerazzurro potrà infatti giocarsi le sue chance a San Siro contro l'Empoli e non è detto che alla fine sia proprio lui a spuntarla al fotofinish. La battaglia è aperta.