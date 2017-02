Serie A: Chievo-Udinese finisce 0-0 nella noia

Nessun problema di classifica per Chievo e Udinese che potevano giocare a viso aperto, ma il risultato finale è stato uno 0-0 noioso. Portieri praticamente inattivi per 90’. Un punto per parte che porta le squadre di Maran e Delneri a quota 29. Ad accendere il finale di partita l’espulsione di Cesar per doppia ammonizione.Ma i friulani poco concreti non riescono ad approfittarne. Deludenti Zapata e Pellissier.