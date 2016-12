Serie A, Chievo-Palermo 1-0: fa tutto Paloschi

20:20 - Momento magico per il Chievo. Dopo il colpo col Genoa, la squadra di Maran batte 1-0 il Palermo al Bentegodi e conquista tre punti preziosi per la salvezza. Nel primo tempo miracolo di Bizzarri su Dybala, poi Paloschi sblocca il match al 35' su assist di tacco di Meggiorini. Nella ripresa Sorrentino salva su Zukanovic, poi Paloschi sbaglia il colpo del ko dal dischetto al 61'. Nel finale traversa di Vazquez e rosso per Andelkovic.

LA PARTITA

Arriva la primavera e sboccia Paloschi. Dopo la doppietta di Genova, l'attaccante gialloblù gonfia ancora la rete e regala ai veneti un finale di stagione tranquillo (nonostante l'errore dal dischetto). Per Maran ora la volata salvezza è in discesa. La giusta conseguenza di un periodo positivo. Nelle ultime sette gare per il Chievo quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Risultati che parlano da soli e confermano la solidità di una squadra che certamente non esalta, ma che spesso concede pochissimo agli avversari ed è sempre un osso duro da affrontare. L'organizzazione di gioco dei giallobù vince contro l'estro del Palermo. Merito anche di un Meggiorini in grande spolvero. Tanta corsa, idee chiare e piedi raffinati. Pomeriggio sottotono invece per i due gioiellini rosanero Dybala e Vazquez, che non illuminano la scena. Impietosi i numeri del Palermo a marzo: zero gol, due sconfitte e due pareggi. Troppo poco per puntare ai piani alti della classifica.



Al Bentegodi l'avvio è del Chievo, che gioca corto e spinge dalla parte di Zukanovic. Il Palermo soffre la mancanza di spazi e fatica a manovrare in velocità. Da una parte l'asse Paloschi-Meggiorini funziona, ma la mira è sbagliata. Dall'altra Dybala prova a interrompere il lungo digiuno di gol dei rosanero, ma sbatte contro un super Bizzarri. Il Chievo pressa e riparte, il Palermo invece fa girare palla e prova a sorprendere centralmente i veneti col dialogo stretto. Vazquez cerca di inventare sulla sinistra, ma i siciliani non affondano il colpo. Nel Chievo invece Schelotto e Birsa aggrediscono alti, Paloschi e Meggiorini raddoppiano sui portatori e il gioco lezioso del Palermo non decolla. Poi il lampo. Al 36' Meggiorini inventa di tacco e Paloschi sblocca il match infilando la difesa rosanero.



In panchina Iachini si infuria, ma il vantaggio del Chievo è tutto meritato. E la conferma arriva subito nella ripresa. Prima Zukanovic costringe Sorrentino al miracolo, poi al 61' Paloschi si procura un rigore, ma calcia alto dal dischetto. Un errore che mina le certezze gialloblù e lancia l'assalto del Palermo, che cambia tattica e prova a colpire in contropiede con le ripartenze di Belotti e Dybala. Nel finale la banda di Iachini prova a risollevare la testa, ma Vazquez sbatte contro la traversa (nono legno stagionale), Andelkovic lotta con Botta e si becca un rosso e Lazaar non sorprende Bizzarri. Per il Chievo è primavera. Il Palermo invece è ancora in letargo.

LE PAGELLE

Paloschi 7: fa tutto lui. Segna, si procura il rigore e poi lo sbaglia. Nel finale di stagione si sveglia e trascina il Chievo verso la salvezza

Meggiorini 7: corre, porta palla, raddoppia e inventa. Una delizia il colpo di tacco con cui libera Paloschi sul gol

Zukanovic 6,5: presidia tutta la fascia, si propone ed è sempre pericoloso. Sorrentino gli nega la gioia del gol

Dybala 5: pomeriggio da dimenticare. Non illumina, spara alle stelle dalla distanza e prova a fare tutto da solo (senza riuscirci)

Vazquez 6: gioca a tratti, senza incidere sul match. Anche sfortunato: centra il nono legno della stagione

Andelkovic 4,5: si fa infilare sul gol di Paloschi, tocca di mano in area e regala il rigore al Chievo, si fa espellere nel finale

IL TABELLINO

CHIEVO-PALERMO 1-0

Chievo (4-4-2): Bizzarri 7; Frey 6, Dainelli 6, Cesar 6, Zukanovic 6,5; Schelotto 6, Radovanovic 6, Izco 6,5, Birsa 6 (14' st Botta 6); Paloschi 7 (32' st Biraghi 6), Meggiorini 7 (28' st Pellissier 6)

A disp.: Bardi, Seculin, Gamberini, Vajushi, Sardo, Christiansen, Cofie, Fetfatzidis, Pozzi. All.: Maran 6,5

Palermo (4-3-2-1): Sorrentino 6,5; Vitiello 5,5 (29' st Rispoli 5,5), Terzi 6, Andelkovic 4,5, Daprelà 5,5 (24' st Lazaar 6); Rigoni 6, Maresca 6, Barreto 5,5; Quaison 5 (8' st Belotti 5,5), Vazquez 6; Dybala 5.

A disp.: Ujkani, Milanovic, Emerson, Jajalo, Bolzoni, Della Rocca, Chochev, Joao Silva, Bentivegna. All.: Iachini 5,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 36' Paloschi (C)

Ammoniti: Izco (C); Maresca, Andelkovic (P)

41' st Andelkovic per doppia ammonizioneal 16' st Paloschi calcia alto un rigore