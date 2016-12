Serie A: Chievo e Udinese non si fanno male

17:36 - Finisce 1-1 la sfida del Bentegodi tra Chievo e Udinese, un pareggio che sta bene a entrambe le squadre ormai virtualmente salve. Sono i gialloblù di Maran a passare in vantaggio al 35’ grazie a una rete di Pellissier che sale a quota 91 in Serie A superando Van Basten e Zola nella classifica dei bomber di tutti i tempi del nostro campionato. I friulani trovano il pari al 72’ complice un’autorete di Cesar su traversone di Thereau.

LA PARTITA E LE PAGELLE

La squadra di Maran si schiera con un classico 4-4-2 con Meggiorini e Pellissier davanti mentre l'Udinese si posiziona con un 3-4-2-1: davanti c'è Theureau e non Di Natale che finsice in panchina. Il Chievo inizia a pressare alto la squadra di Stramaccioni ma gli ospiti riescono a trovare il primo spazio per colpire con Allan e poi con Thereau, ma Bizzarri è sempre attento. Il primo squillo del Chievo arriva al 15' con Radovanovic ma Karnezis para senza problemi. Sia il Chievo che l'Udinese sbagliano molti passaggi nel primo tempo, ma al 39' Pellissier è freddissimo e porta in vantaggio i veronesi con una deviazione in scivolata su assist di Meggiorini.Il Chievo rientra in campo nella ripresa cercando di amministrare il vantaggio. A mettere i brividi a Bizzarri è Di Natale che al 65' colpisce il palo con un gran tiro. L'ingresso del bomber sembra rivitalizzare la squadra di Stramaccioni che infatti, al 72', trova l'1-1: su un cross di Thereau, Cesar cerca di anticipare Geijo e batte il proprio portiere Bizzarri. Maran vuole vincere l'incontro e chiede ai suoi di dare il tutto per tutto. Sugli sviluppi dell'ultimo corner del match, Botta pesca Zukanovic che di prima intenzione calcia di sinistro e colpisce il palo: Karnezis si avventa sulla ribattuta e anticipa Paloschi. Finisce 1-1.

LE PAGELLE

Pellissier 7 - Quando il Chievo chiama, lui c'è sempre e lo dimostra con il secondo gol consecutivo in campionato. Ha grande senso del gol e impressionante voglia di vincere. Non molla mai.

Allan 7 - Il migliore dell'Udinese. Lotta su ogni pallone con grinta ma anche con tanta testa. E' il cervello e il motore della squadra.

Hetemaj 6,5 - Grande partita di corsa, aggressività e forza di volontà. Maran lo utilizza come jolly, prima esterno, poi centrale, poi trequartista. Sa fare tutto e lo fa molto bene.

Bubnjic 5 - Partita negativa per il difensore dell'Udinese. Non azzecca un'entrata, sempre fuori tempo ed estraneo al gioco. Stramaccioni lo cambia al 51', una bocciatura senza appello.

Cesar 4 - Il centrale del Chievo incappa nella classica giornata no. Sempre insicuro, si fa ammonire per un fallo evitabile, e poi, come ciliegina sulla torta, firma l'autogol che vale il pareggio dell'Udinese.



IL TABELLINO

CHIEVO-UDINESE 1-1

Chievo (4-4-2): Bizzarri 6; Frey 6, Dainelli 5,5, Cesar 4, Zukanovic 6,5; Birsa 5,5 (25' st Schelotto 6), Radovanovic 6,5, Izco 6, Hetemaj 6,5; Meggiorini 6,5 (19' st Botta 6), Pellissier 7 (15' st Paloschi 6)

A disp.: Bardi, Seculin, Sardo, Gamberini, Cofie, Christiansen, Vajushi, Fetfatzidis, Biraghi. All.: Maran

Udinese (3-5-2): Karnezis 6; Bubnjic 5 (16' st Di Natale 6,5), Danilo 5,5, Piris 5; Widmer 6, Allan 7, Pinzi 6, Kone 6, Pasquale 6; Thereau 5 (29' st Badu 5,5), Bruno Fernandes 6,5 (9' st Geijo 5,5)

A disp.: Meret, Scuffet, Coppolaro, Hallberg, G.Silva, Aguirre, Perica, Zapata. All.: Stramaccioni

Arbitro: Massa

Marcatori: 39' Pellissier (C), 26' st aut. Cesar (C)

Ammoniti: Meggiorini, Cesar, Birsa (C); B. Fernandes, Allan, Pinzi, Danilo

Espulsi: nessuno