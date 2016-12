Serie A: Chievo-Atalanta 1-1, Pellissier risponde a Gomez

LA PARTITASquadre già salve al Bentegodi. Reja ne approfitta così per fare qualche cambio: a centrocampo dentro Grassi, alla prima da titolare, con Cigarini e Baselli. Moralez trequartista alle spalle della coppia Boakye-Gomez. Maran si affida a Paloschi e Meggiorini. Più Atalanta che Chievo nei primi 45', con i bergamaschi che hanno tre occasioni nitide per passare in vantaggio. Al 31' bella azione di Gomez e palla sulla traversa, cinque minuti dopo Boakye non approfitta di una distrazione di Bizzarri - ci pensa Cesar a spazzare in angolo. Al 44' il portiere del Chievo si riscatta dell'errore precedente a tu per tu con Moralez, lanciato da Cigarini.



Pronti via nella ripresa e staffetta nell'attacco dei bergamaschi, con Rosseti che prende il posto di Boakye. Meggiorini ci prova di testa, palla fuori. Ma un attimo dopo arriva il gol dell'Atalanta: erroraccio in disimpegno di Zukanovic, che si fa soffiare il pallone da Gomez: due passi dentro l'area e destro vincente sul primo palo. Dentro Botta per Zukanovic. La reazione del Chievo non si fa attendere: ci prova Birsa dai 20 metri poi grande risposta di Sportiello su Paloschi dopo una bella triangolazione con Meggiorini. Poi ancora Sportiello blocca la conclusione di Meggiorini: ma è dubbio l'intervento di Benalouane sull'attaccante del Chievo. Ora il pallino del gioco è in mano ai padroni di casa, alla ricerca del pareggio. Ma la difesa ospite resiste. E su azione di rimessa Baselli supera anche il portiere avversario ma non trova nessun compagno in area. I padroni di casa non si arrendono: forcing finale con doppio tentativo di Botta poi il colpo di testa vincente di Pellissier sugli sviluppi di un angolo che regala il pari ai suoi.