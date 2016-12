Serie A: Cesena-Palermo 0-0, nessuna emozione al Manuzzi

14:58 - Nell'anticipo dell'ora di pranzo, Cesena e Palermo non vanno oltre lo 0-0 al termine di una partita noiosa, brutta, senza la minima emozione. al Manuzzi, i romagnoli provano a spingere ma non riescono a sfondare, mentre la squadra di Iachini non va mai vicino al gol in tutta la gara. La banda di Di Carlo sale a 20 punti e aggancia il Cagliari in classifica; per i rosanero i punti sono 35, come il Milan.

LA PARTITA

Cesena e Palermo danno vita a una partita vuota, anonima, soporifera, sgradevole, quasi fastidiosa. Un match nel quale non esiste spettacolo. Una sfida con molti errori tecnici anche negli appoggi più semplici, con un esagerato ordine tattico e nessuna voglia di osare. I romagnoli, alla disperata caccia di punti salvezza, sono comunque una squadra in salute e, non a caso, concedono nulla ai rosanero di Iachini, che nemmeno se la giocano e scendono in campo per portare a casa il punticino.



Il Cesena sta bene fisicamente e mentalmente, ma la bassa qualità degli uomini di Di Carlo è un limite troppo grande, che in campo si traduce con un'enorme difficoltà nel creare occasioni. I romagnoli pressano forte in mezzo al campo, tagliando i rifornimenti alla coppia Vazquez-Dybala che è sempre circondata da maglie bianconere; davanti, invece, Djuric va incontro per giocare di sponda e lascia la profondità alla velocità di Defrel, che però si incarta sempre al momento decisivo.



Diverso è l'approccio del Palermo, che sin dall'inizio rinuncia a creare gioco, confidando esclusivamente in qualche invenzione dei due gioielli argentini. La coppia d'oro, però, al Manuzzi si prende un turno di riposo insieme al resto dei compagni. I rosanero, in 90 minuti, non confezionano mezza occasione ma anche dall'altra parte, nonostante un atteggiamento decisamente più aggressivo, le occasioni latitano. L'unica conclusione degna di nota è un destro di Perico dalla distanza, arrivato al 38' del primo tempo e deviato in corner da Sorrentino. Basta così. Il Cesena nella ripresa evita di scoprirsi ulteriormente, si accontenta di un punto e sale a 20 punti in classifica, agganciando il Cagliari di Zola. La salvezza resta complicata.

LE PAGELLE



Dybala 5 - Qualche sporadica accelerazione non può bastare. La squadra lo abbandona, ma lui non fa nulla per distinguersi.



Vitiello 6,5 - Preciso e concentrato, dietro non concede sbavature. Straordinario nel primo tempo, quando salva tutto su Defrel.



Mudingayi 6,5 - Preziosissimo il suo lavoro davanti alla difesa. Pressa, tampona, intercetta: insuperabile per 90 minuti.



Defrel 5 - Fa parecchio movimento, ma incisività zero. La difesa rosanero argina senza fatica la sua rapidità.



Giorgi 4,5 - Perde palloni su palloni, conseguenza di appoggi imprecisi ed errori anche banali.

IL TABELLINO



CESENA-PALERMO 0-0

Cesena (4-3-1-2): Leali sv; Perico 6, Krajnc 6,5, Lucchini 6 (5' st Volta 6), Magnusson 6; Giorgi 4,5 (31' st Pulzetti sv), Mudingayi 6,5, De Feudis 5; Brienza 6; Djuric 5, Defrel 5 (25' st A. Rodriguez 5,5).

A disp.: Agliardi, Bressan, Nica, Moncini, Succi, Carbonero, Mordini, Cascione. All.: Di Carlo 6

Palermo (4-3-2-1): Sorrentino 6; Vitiello 6,5, Terzi 6, Andelkovic 6, Daprelà 6; Rigoni 5, Jajalo 5 (15' st Maresca 5,5), Barreto 5 (44' st Chochev sv); Vazquez 5, Quaison 5 (23' st Belotti 5,5); Dybala 5.

A disp.: Ujkani, Fulignati, Milanovic, Ortiz, Emerson, Bolzoni, Della Rocca, Bentivegna, Joao Silva. All.: Iachini 5

Arbitro: Banti

Marcatori: -

Ammoniti: Jajalo, Barreto (P); Giorgi (C)

Espulsi: -