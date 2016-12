Serie A: Cesena-Inter 0-1, Icardi segna su rigore

22:23 - All'Inter basta un rigore di Mauro Icardi per superare il Cesena, che resta in partita fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica dalla mezz'ora del primo tempo. Al Manuzzi finisce 1-0 per gli uomini di Mazzarri, che passano al 32' grazie a un penalty fischiato per fallo di Leali (espulso nell'occasione) su Palacio. Al 40' della ripresa viene giustamente annullato un gol a Campagnaro per fuorigioco.

LA PARTITA

Torna al gol Icardi e torna al successo l'Inter, che dopo un mese d'astinenza (in campionato) può così prendere un po' di fiato al termine dell'ennesima settimana contorta, resa più complicata dall'addio di Massimo Moratti. I tre punti sono essenzialmente l'unica nota positiva della serata nerazzurra, che rischia di finire male nonostante la superiorità numerica dal 32' del primo tempo. Alla squadra di Mazzarri mancano corsa, intensità, precisione, concentrazione; limiti evidenti che, un po' per volta, emergono nel corso del match.



Il Cesena annulla immediatamente il gap tecnico con una fisicità straripante, che cancella ogni spazio dal campo e non permette ai nerazzurri di ragionare. Cascione e Giorgi, in mediana, corrono per quattro mentre Garritano (trequartista) e Djuric sono furiosi nel primo pressing, che non consente all'Inter di organizzare alcuna trama da dietro. Lo schema di Mazzarri, in sostanza, è sempre il medesimo: palla a Kovacic, o Hernanes, con la speranza che inventino qualcosa. Le fasce sono difficilmente percorribili, perché Dodò (a sinistra) non cambia mai passo negli ultimi 30 metri e Obi (dall'altra parte) rientra sempre sul sinistro, venendo comodamente raddoppiato. Dopo mezz'ora di stallo, le difficoltà nerazzurre sono però risolte da un'illuminazione di Hernanes che, con un tocco delicato a scavalcare la difesa, mette Palacio solo davanti a Leali; il portiere stende l'argentino e viene espulso da Mazzoleni, poi Icardi dagli 11 metri non perdona e consegna all'Inter il prezioso 0-1.



In vantaggio e con un uomo in più, l'Inter non è però mai tranquilla fino al triplice fischio finale. Il Cesena, che riesce a tenere un ritmo infernale fino al 90', sfiora più volte il pari soprattutto su palla inattiva: al 34' Cascione calcia fuori di poco, al 35' Marilungo manda alto da due passi e al 54', ancora Marilungo, ha sulla testa il possibile 1-1. I nerazzurri resistono esclusivamente per gli errori dei romagnoli, che sbandano solo nel finale (Palacio e Icardi si divorano lo 0-2 al 92') quando la squadra è ormai completamente sbilanciata in avanti. L'Inter, che mercoledì riceverà a San Siro la Sampdoria, sale a 12 punti e resta aggrappata con le unghie al gruppo per l'Europa. Alla squadra manca carburante e serve tremendamente continuità di risultati: risolvere il rompicapo, sarà la prova più difficile per Mazzarri.

LE PAGELLE



Obi 6 - Generoso e tra i più in palla fisicamente, a destra però fa un po' troppa fatica e non riesce ad andare sul fondo perché è mancino. In mezzo al campo farebbe decisamente più comodo.



Palacio 5,5 - Mezzo voto in più per il rigore procurato. Per il resto, è ancora lontanissimo parente del giocatore che ha trascinato l'Inter nella passata stagione. Sbaglia tanto, troppo, anche le cose più semplici. E la condizione atletica è sempre insufficiente.



Kovacic 6,5 - Salta l'uomo con regolarità e naturalezza, però gli manca l'ultimo passaggio. Senza di lui, comunque, per i nerazzurri sarebbero dolori in fase di costruzione.



Marilungo 5,5 - Positivo così come tutto il resto della squadra. Però gli capitano due occasioni non troppo complicate e se le divora entrambe.



Giorgi 6,5 - Ovunque per 75 minuti, nei quali tampona ogni falla con una ferocia lodevole.

IL TABELLINO



CESENA-INTER 0-1

Cesena (4-3-1-2): Leali 5; Capelli 6, Lucchini 6, Volta 6, Renzetti 6,5; Cascione 6,5, De Feudis 6, Giorgi 6,5 (30' st Rodriguez sv); Garritano 6,5, (32' Agliardi 6,5); Marilungo 5,5, Djuric 6,5 (19' st Hugo Almeida 5,5).

A disp.: Bressan, Nica, Mazzotta, Carbonero, Krajnc, Magnusson, Succi, Perico, Ze Eduardo. All.: Bisoli 6,5

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Campagnaro 6, Ranocchia 6, Juan Jesus 6; Obi 6 (24' st Mbaye 6), Hernanes 6,5, Medel 6, Kovacic 6,5, Dodò 5,5; Palacio 5,5, Icardi 6,5.

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Vidic, Krhin, Kuzmanovic, Camara, Bonazzoli, Puscas. All.: Mazzarri 5,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 32' rig. Icardi (I)

Ammoniti: Garritano, Giorgi, Volta, Rodriguez, Cascione (C); Campagnaro (I)

Espulsi: 30' Leali (C) per fallo su chiara occasione da gol