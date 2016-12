Serie A, Cesena-Genoa 0-3: il Grifone è terzo

00:06 - Prosegue la cavalcata vincente del Genoa, che travolge il Cesena 3-0 e sale momentaneamente al terzo posto in classifica. Al Manuzzi prova di forza del Grifone, che dopo solo 8' è già 2-0. Il primo centro lo piazza Matri al 4', poi tocca ad Antonelli affondare il colpo. Nel primo tempo Leali para un rigore a Matri, ma poi al 43' si arrende alla deviazione di Volta su un tiro di Burdisso. Nella ripresa anche Cascione sbaglia un penalty.



LA PARTITA

Il tifosi del Genoa sognano la Champions League. In attesa di Samp-Napoli, il Grifone è infatti la terza forza della Serie A. E non per caso. Il verdetto del campo, del resto, è implacabile e regala al campionato la sorpresa più interessante della stagione. Non solo per i risultati ottenuti, ma anche per il gioco espresso e la capacità di interpretare ogni match con grande intensità e concretezza. Gasperini ha un'ottima rosa, sceglie sempre gli uomini giusti e col Cesena manda in campo Matri. L'ex bianconero risponde presente e da perfetto bomber da trasferta (6 gol tutti lontano da Marassi), gli bastano 4' per raccogliere l'assit perfetto di Bertolacci e rompere gli indugi. Avanti di un gol, i rossoblù poi sentono l'odore del sangue e non mollano la preda. Un forcing a testa bassa, che si concretizza all'8'. Sugli sviluppi di un corner Matri inventa di tacco per Antonelli, che raddoppia nella stessa porta dove ha segnato il padre 30 anni prima.



Un uno-due terrificante, che consacra il Grifone nella zona alta della classifica. La squadra di Gasperini ha idee chiare, gamba e qualità tecniche. E quando parte in velocità si vede. Kucka ha spazio e al 25' centra la traversa dalla distanza. Con la forza della disperazione e le giocate di Carbonero e Almeida, il Cesena prova a reagire, ma Perin è sempre una sicurezza. Esattamente come Leali, che al 29' para un rigore a Matri dopo un fallo di mano in area di Lucchini su un tiro di Bertolacci. Ma è solo una resistenza passiva, un moto d'orgoglio del portiere bianconero, che poi compie ancora un miracolo su Matri, ma al 43' deve arrendersi su un tiro di Burdisso deviato da Volta. Tre a zero e partita chiusa. Roba da big.



Nella ripresa il Genoa poi amministra. Dietro Izzo fa buona guardia, davanti Bertolacci, Falque e Perotti hanno un altro passo e quando partono mettono i brividi. Bisoli prova a scuotere i suoi, ma il Cesena fa quello che può e si affida ai lanci lunghi per Rodriguez, che al 16' viene abbattuto in area da Burdisso. Sul dischetto va Cascione, ma la porta del Genoa è stregata e il destro del centrocampista bianconero si stampa sulla traversa. Non è giornata per i cavallucci marini. Il Grifone così abbassa il ritmo e fa passare i minuti col possesso palla. Nel finale si gioca solo per le statistiche, con i rossoblù vicini al poker in un paio di occasioni e Perin che devia sulla traversa un tiro di Rodriguez. Poi il triplice fischio. Il Genoa ora non si nasconde più e può sognare: nelle ultime otto giornate cinque vittorie e tre pareggi. Per la lotta alla zona Champions c'è anche il Grifone.

LE PAGELLE

Matri 7: è l'uomo squadra. Segna il sesto gol in trasferta e apre le danze. Punta vecchio stile. Sempre pronto a inserirsi sul filo del fuorigioco e in agguato nell'area piccola. Peccato per l'errore dal dischetto

Bertolacci 7: è il cervello del Genoa. Detta i tempi e si muove perfettamente tra le linee. Qualità e corsa. L'assist per Matri sul primo gol è una perla

Perotti 7,5: altra categoria. Quando parte è devastante. Fa impazzire Giorgi, e non solo. Gli manca solo il gol, ma è solo un dettaglio

Izzo 7: ottima prova. Sempre attento e in anticipo sulle punte del Cesena. Nel finale poi esce in barella. Infortunio da valutare

Brienza 4,5: non pervenuto. Mai un guizzo o una giocata. Bisoli lo toglie subito nella ripresa

Almeida e Defrel 5: provano in tutti i modi a sfondare il bunker rossoblù, ma sbattono contro Burdisso, Roncaglia e Izzo. Quando trovano un varco poi c'è Perin...

Cascione 6: sbaglia dal dischetto, d'accordo. Ma è un errore che non pesa sull'inerzia del match. E' uno dei pochi a rimanere lucido, anche quando la barca imbarca acqua da tutte le parti

Leali 6,5: prende tre gol, ma ne salva almeno altrettanti con dei miracoli. Para il rigore a Matri, poi si supera ancora sulla punta rossoblù e non solo. Evita la goleada

IL TABELLINO

CESENA-GENOA 0-3

Cesena (4-3-1-2): Leali 6,5; Giorgi 5, Volta 5, Lucchini 5, Mazzotta 5; Carbonero 6, Coppola 5 (35' Rodriguez 6), Cascione 6; Brienza 4,5 (9' st Tabanelli 5); Almeida 5, Defrel 5 (25' st Djuric 5,5).

A dips.: Agliardi, Bressan, Nica, Krajnc, Magnusson, De Feudis, Zè Eduardo, Garritano, Succi. All.: Bisoli 5

Genoa: (4-3-3): Perin 7; Roncaglia 6, Burdisso 6, Izzo 7 (42' st De Maio sv), Antonelli 7; Rosi 6,5, Kucka 6, Bertolacci 7; Perotti 7,5, Matri 7 (44' st Pinilla sv), Falque 6,5 (39' st Lestienne sv).

A disp.: Lamanna, Prisco, Antonini, Marchese, Edenilson, Mussis, Greco, Fetfatzidis. All.: Gasperini 7

Arbitro: Russo

Marcatori: 4' Matri (G), 7' Antonelli (G), 43' aut. Volta (C)

Ammoniti: Lucchini, Giorgi, Carbonero (C); Roncaglia, Burdisso (G)

al 29' Leali para un rigore a Matri, al 17' st Cascione calcia sulla traversa un rigore