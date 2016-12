23 settembre 2015 Serie A: Castro fa volare il Chievo, il Torino si arrende La squadra di Maran vince 1-0 al Bentegodi grazie a un gol dellʼargentino a un quarto dʼora dal termine

Si ferma la corsa del Torino: al Bentegodi i granata di Ventura incassano la prima sconfitta stagionale contro il Chievo. A regalare i tre punti alla squadra di Maran è una rete dell'argentino Lucas Castro che al 75', al termine di un veloce contropiede, fulmina Padelli con un gran destro dal limite dell'area. Vittoria meritata per i veronesi che, poco prima del gol, avevano sfiorato il vantaggio con una spettacolare rovesciata di Meggiorini.

LA PARTITAAvvio deciso del Torino, al tiro già al 2': cross di Molinaro e colpo di testa di Martinez che sorvola la traversa. I granata sembrano voler replicare l'ottima partenza di domenica contro la Sampdoria: al 10' Peres sfonda dalla destra e mette in mezzo un pallone velenoso, respinto con difficoltà da Bizzarri. Poi cresce il Chievo che mantiene a lungo l'iniziativa, pur producendo pochissimo: una girata sul fondo di Pellissier al 26', un colpo di testa debole di Castro bloccato da Padelli al minuto 31. Il Toro torna a farsi vedere in avanti al 43', quando Martinez, da fuori area, manda il pallone alto.



La ripresa è un po' più vivace per merito del Chievo che si rende pericoloso al 53' con un tiro da fuori area di Paloschi respinto in tuffo di Padelli. Il Toro replica un minuto dopo con un tiro-cross di Molinaro mancato di un soffio da Quagliarella in spaccata. Da qui in avanti c'è solo la squadra di casa che, con l'ingresso di Meggiorini, aumenta la propria vivacità. Al minuto 74 proprio l'ex granata sfiora il supergol con una spettacolare rovesciata che esce di poco. Passano 60 secondi e arriva la rete che decide la partita: contropiede clivense ben gestito da Castro che sfugge alla difesa granata e dal limite fulmina Padelli: al 75' è 1-0 Chievo. Il quarto d'ora finale vede solo gli sterili attacchi del Torino alla ricerca del pareggio: a Ventura non giova l'ingresso di Belotti, Bizzarri non corre rischi e i veronesi a fine partita possono festeggiare l'aggancio in classifica ai granata Prossimo turno a Reggio Emilia con il Sassuolo per i veneti, mentre il Toro ospiterà il Palermo.

LE PAGELLECastro 7 - Già nel primo tempo è uno dei pochi a metterci un po' di vivacità. Nella ripresa inventa la giocata decisiva, dimostrando un'insospettabile freddezza in zona gol.



Pellissier 5 - La scelta iniziale di Maran non paga. Lento e mai in partita, solo un tentativo di girata di testa non andato a buon fine. E' anche vero che il pallone non gli arriva quasi mai.



Meggiorini 6,5 - Il suo ingresso cambia la partita perchè dà alla squadra quella velocità che con Pellissier non aveva. Spettacolare la rovesciata al 74' che meritava miglior fortuna.



Molinaro 6,5 - Tra i pochi a salvarsi tra i granata: attento in fase difensiva, propositivo in avanti. Da un suo tiro-cross nasce l'unica palla-gol del Toro nell'intera ripresa.



Quagliarella 5 - Da grande protagonista a fantasma nel giro di tre giorni: mai visto così inconcludente. Probabilmente stanco, avrebbe dovuto riposare.