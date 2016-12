Serie A: Carpi-Atalanta 1-1, Castori e Reja non sanno più vincere

LA PARTITANella giornata degli scontri salvezza, spicca quello tra Carpi e Atalanta. Dopo il ciclo di ferro, la formazione di casa ha cinque scontri diretti nelle ultime 12 gare, il primo dei quali contro una Dea che si è smarrita dopo un inizio di stagione di altissimo livello. La squadra di Castori non vince da sei gare e non può permettersi passi falsi se vuole lottare fino alla fine, mentre per i bergamaschi sono 11 gare e 84 giorni di astinenza dal successo. Non c'è dubbio che chi perde tra Castori e Reja si troverà in grossi guai. Il Carpi si presenta con un più offensivo 4-4-2 rispetto al consueto 4-4-1-1: Lasagna affianca Mbakogu in avanti, Lollo sulla linea dei centrocampisti. Reja deve fare a meno dello squalificato Conti e degli infortunati Gomez, Carmona, Toloi e Raimondi: in attacco ai fianchi di Pinilla ci saranno D'Alessandro e Diamanti. L'ex Borriello parte dalla panchina. Lo schema è l'ormai collaudato 4-3-3.



Che al Braglia vada il scena la sfida tra il penultimo e il quartultimo attacco di Serie A è sancito da un primo tempo con pochissime emozioni. Ci provano un po' di più gli emiliani, ma l'unico grande pericolo per Sportiello arriva al 27', quando Mbakogu lancia Lasagna, che si invola ma controlla male e il numero 1 orobico si salva in uscita. Per il resto solo qualche timida occasione da calcio di punizione, mentre a livello di manovra entrambe le squadre palesano evidenti limiti. Diamanti prova a muoversi su tutto il fronte d'attacco, ma senza particolari squilli, mentre Masiello e Paletta neutralizzano senza troppi patemi gli attaccanti locali. Lo 0-0 del riposo fotografa così una gara noiosa in cui prevale la voglia di non perdere.



La ripresa si apre con una botta di Bianco da fuori area che Sportiello devia sopra la traversa. Partono bene i padroni di casa, ma è l'Atalanta a passare: D'Alessandro si libera di Letizia e mette in mezzo, Kurtic in scivolata anticipa Poli e batte Belec. Siamo al 7'. Il gol è una mazzata per il Carpi che fa fatica a riprendersi. Castori si gioca anche le carte Verdi e Mancosu, ma ci vuole un'ingenuità di Borriello e un aiutino di Calvarese per agguantare il pareggio. L'ex di turno, entrato per Pinilla, va a contatto con Poli: per il direttore di gara è rigore che Verdi trasforma con freddezza spiazzando il portiere. Veementi le proteste atalantine (ammonito Diamanti). Al triplice fischio di Calvarese solo scontenti: il Carpi perché vede allontanarsi sempre più la salvezza, l'Atalanta perché non riesce più a vincere (84 giorni) e ora dovrà vedersela con la Juve, con il rischio di rimanere invischiata nelle sabbie mobili della zona retrocessione.