Serie A: caos arbitri, Nicchi contro Tavecchio 

17:30 - Dopo la richiesta di Lotito di passare al sorteggio integrale per gli arbitri, è definitivamente esploso il caos. Tavecchio, come da pronostico, ha appoggiato la proposta del presidente della Lazio: "Ne parlermo nelle sedi opportune". A questo punto è toccato a Nicchi, numero uno dell'Aia, intervenire in tackle duro: "Niente sorteggio! Decidiamo noi, non si discute. Dimenticano cosa accadde con le griglie. Avevamo fatto bene a votare Albertini".

Nicchi, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha tirato fuori dal taschino il cartellino rosso: "Una eventuale loro richiesta è legittima, ma forse è bene spiegare che sono gli arbitri a decidere. E su questo punto c'è poco da perdere tempo: la nostra risposta è un no secco. Non lo faremo mai. Abbiamo piena fiducia negli arbitri e nei nostri allenatori. Forse qualcuno ha la memoria corta e si è dimenticato cosa è accaduto negli anni scorsi con sorteggi e griglie (riferimento a Calciopoli, ndr). Se qualcuno ha nostalgia del passato, mi dispiace per lui. Noi guardiamo avanti".

Un concetto ribadito più volte: "Non se ne parla neppure. Sono stufo di attacchi agli arbitri. E poi per cosa: una espulsione sacrosanta di un portiere? Non è colpa nostra se la regola è sbagliata. Vada Lotito all'Ifab e vediamo se lo stanno ad ascoltare". Sì perché l'ira della Lazio è stata causata dall'espulsione di Marchetti contro il Genoa, per un fallo da ultimo uomo che ha mandato sul dischetto Perotti.