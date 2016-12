Serie A, Cagliari-Sassuolo 2-1: funziona la cura Zola

14:45 - Il Cagliari comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno, battendo al Sant'Elia per 2-1 il Sassuolo. Padroni di casa avanti al 20': Rossettini batte di testa Consigli. Il tridente del Sassuolo Berardi-Zaza-Sansone non punge. Entra Floro Flores, gli ospiti crescono e trovano il pari al 76' grazie a un autogol di Rossettini. Il Cagliari trova il gol vittoria 3' dopo con il primo centro in serie A di Cop. Sardi al quartultimo posto.

LA PARTITA

La cura Zola funziona eccome. Dopo le 5 sberle di Palermo, il Cagliari si è rimesso in carreggiata e ha conquistato sette punti nelle successive tre gare. La salvezza che sembrava un miraggio solo qualche settimana è ora a portata di mano. In attesa delle gare di domenica, i sardi salgono al quartultimo posto sorpassando il Chievo e agganciando l'Empoli.

La mano di Zola si vede e non solo in campo. L'idea di cancellare il ritiro pre-gara prettamente british sta dando i suoi frutti (esperimento ripetuto dopo la vittoria con il Cesena), ma anche sul terreno di gioco sono diverse le novità. Rispetto a Zeman, il nuovo Cagliari non prende in mano il pallino del gioco, ma lo lascia agli avversari per poi provare a far male nelle ripartenze, in questo caso il Sassuolo di Di Francesco, che del boemo è fedele discepolo. La sua squadra, reduce dallo spettacolare pareggio a Marassi, è però solo la brutta copia di quella di sei giorni fa e regala i primi 45' a un Cagliari volenteroso ma poco più. Il gol che decide il primo tempo è di Rossettini, che al 20' ringrazia le belle statuine della difesa neroverde e fa secco Consigli di testa. Degli ospiti non c'è traccia, il tridente Berardi-Zaza-Sansone non è pervenuto.

Il canovaccio non cambia nella ripresa, con il Sassuolo che tiene palla e i padroni di casa pronti a fare male nelle ripartenze. In una di queste è clamoroso l'incrocio dei pali colpito da Joao Pedro. Di Francesco le prova tutte e manda in campo Floro Flores: la punta napoletana dà la scossa, impegnando severamente Brkic. Spingono gli emiliani e il pareggio arriva al 31' della ripresa: sugli sviluppi di un corner, Brkic respinge, ma Rossettini nel tentativo di liberare su un tiro di Acerbi manda nella sua porta.

Il sorriso del Sassuolo dura un manciata di minuti: Dessena pesca Cop (entrato per Longo), che al volo fa secco Consigli. Acerbi si fa espellere al 43' per doppia ammonizione. In pieno recupero Farias va vicino al tris con i neroverdi sbilanciatissimi in cerca del pareggio. Alla fine fa festa con merito il Cagliari, per Di Francesco è la seconda sconfitta nelle ultime 14 gare. Quella precedente a Palermo a metà dicembre: le isole sono indigeste a Zaza e compagni.

LE PAGELLE

Cop 7 - Entra nel secondo tempo per uno stremato Longo e realizza il primo gol in serie A che vale i tre punti. Impossibile chiedere di più.



Ekdal 7 - Dove lo metti gioca bene. E' l'uomo ovunque nei sardi, bravo a distruggere e a impostare il gioco. Determinante.



Capuano 5 - E' l'anello debole della retroguardia sarda: falloso e impreciso, quando il Sassuolo transita dalle sue parti sono guai.



Sansone 5 - Giornata no per l'attaccante: un tiro velleitario dopo 17' e stop. Prende male il cambio, ma incide davvero poco.



Acerbi 5 - Protagonista nel bene (suo il tiro che Rossettini manda nella propria porta), ma soprattutto nel male. Piazzato male sul vantaggio dei sardi, si fa anche cacciare nel finale.



Vrsaljko 6,5 - Mezzo punto in meno per la sbavatura che consente a Cop di segnare il gol vittoria. Il terzino croato è il migliore dei suoi.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 2-1

Cagliari (4-3-2-1): Brkic 6,5; Gonzalez 6, Capuano 5, Rossettini 6,5, Avelar 5,5; Dessena 6,5, Crisetig 6, Donsah 6 (30' st Sau sv); Ekdal 7, Joao Pedro 6,5 (23' st Farias 6); Longo 6 (17' st Cop 7). A disp.: Colombi, Cragno, Pisano, Murru, Benedetti, Barella, Conti, Husbauer. All.: Zola

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Gazzola 6, Cannavaro 5,5, Acerbi 5, Vrsaljko 6,5; Brighi 5,5 (24' st Floccari sv), Magnanelli 6, Missiroli 6; Berardi 5, Zaza 5, Sansone 5 (17' st Floro Flores 6,5). A disp.: Pomini, Polito, Longhi, Bianco, Antei, Terranova, Biondini, Chibsah, Pavoletti. All.: Di Francesco

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 20' Rossettini (C), 31' st Acerbi (S), 34' st Cop (C)

Ammoniti: Capuano, Rossettini, Joao Pedro, Ekdal (C), Zaza, Floro Flores (S)

Espulsi: 43' st Acerbi (S)