Serie A: Cagliari-Milan 1-1, Bonaventura risponde a Ibarbo

10:18 - Il Milan di Inzaghi non ingrana le marce alte: passo indietro dei rossoneri, che pareggiano per 1-1 a Cagliari ma agganciano Samp e Udinese al terzo posto. I sardi sfiorano un gol clamoroso al 4' (salvataggio di Rami), ma passano con Ibarbo al 24'. Il Milan torna in corsa al 34' con un jolly di Bonaventura dalla distanza. Torres è anonimo e nella ripresa solo la formazione di Zeman va vicina ai tre punti: all'88' Abbiati salva su Farias.

LA PARTITA

L'unica buona notizia della serata è che il Milan è pienamente in corsa per il terzo posto. Perché Inzaghi non porterà via da Cagliari ricordi memorabili. La squadra è sulle gambe e dopo la prestazione sottotono di domenica (in casa con la Fiorentina), concede il bis. O il poker, ripensando ai due pari un po' datati con Empoli e Cesena. La manovra ha perso brillantezza e quell'attacco tanto osannato, il migliore del torneo, fatica a vedere la luce. In verità il lampo che evita ai rossoneri la sconfitta è un gol, forse un po' improvvisato, di Bonaventura. L'uomo che più di tutti in questo avvio di stagione ha fatto i conti con l'ampia concorrenza, ma che anche da interno di centrocampo, un po' sacrificato rispetto alle abitudini, offre il guizzo vincente. Il Milan è tutto lì e le emozioni della partita sono tutte condensate nel primo tempo.

La partenza agguerrita del Cagliari e le solita amnesie rossonere in difesa, spalancano ai sardi la chance dell'1-0: ma il salvataggio di Rami, in spaccata, ricaccia l'urlo in gola ai sedicimila del Sant'Elia, finalmente al gran completo. Il Milan parte decisamente male. Soffre le accelerazioni di Ibarbo e Sau, oltre alle geometrie di Conti e Cossu, e finisce per perdere subito la bussola della partita. Avelar si fa ammonire ma mantiene la spinta costante. E, sempre da sinistra, arriva il cross di Sau per l'accorrente Ibarbo, che prende sul tempo Abbiati e insacca per il vantaggio dopo 24'. Nel miglior momento del Cagliari, però, il Milan raddrizza la barra con Bonaventura: il tentativo di cross finisce dritto in fondo al sacco, Cragno è battuto. Si dibatterà sulla volontarietà del gesto, ma è un gol spettacolare. I rossoneri sfruttano una leggerissima inerzia e sfiorano il raddoppio con Muntari (tiro largo).

Si dimenano ma restano parzialmente fuori dalla cronaca della partita sia Torres che El Shaarawy. Lo spagnolo si dà un gran da fare nei primi minuti, rincorrendo a turno gli avversari, ma non riceve un pallone giocabile. E poi c'è il Faraone, che si impiglia nella rete della difesa di Zeman e non trova quel maledetto spunto che manca ormai da venti mesi. Il secondo tempo è un po' più abulico. Il Cagliari a folate si ripropone - Conti spizza anche il palo dalla distanza - il Milan è quasi sconquassato fra i reparti. Fatica a reggere col centrocampo, perde quasi tutti i contrasti e non costruisce una palla gol fino al secondo minuto di recupero (tiro fuori di De Jong) nonostante l'ingresso di Menez e Pazzini. Abbiati compie un intervento decisivo su Farias, che all'88' spinge il Cagliari a un metro dalla vittoria. Il Milan esce indenne e, anzi, beneficia del doppio passo falso di Udinese e Samp per agganciare la terza posizione. Ma di quel gruppone in lotta per la Champions non è certo la squadra più in forma.



LE PAGELLE

Torres 5 - Generoso ma fin troppo inconcludente. La squadra non lo aiuta, ma la ricerca della brillantezza continua ad essere la sua costante

Sau 7 - Sguscia via a mille all'ora fino al novantesimo: è suo l'assist per Farias che può cambiare le sorti della serata. Tante piccole cose fatte bene

Bonaventura 6,5 - Il suo è un gran gol e ha un peso notevole in questa prima parte di stagione. Evita al Milan l'onta di una sconfitta forse meritata. Gli andrebbe garantita un minimo d'iniziativa in più

Ibarbo 7 - Manda in crisi chi circola dalle sue parti e segna il gol che inaugura la serata. Dopo averne sbagliato uno molto più semplice. Non si fa mancare nulla

Honda 6,5 - Ripiega spesso, ha voglia di fare, punta l'uomo (ma non lo salta spesso). Si rivela in tutta la sua utilità. E' diventato imprescindibile anche quando non segna



IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 1-1

Cagliari (4-3-3): Cragno 5,5; Balzano 6, Rossettini 6,5, Ceppitelli 5,5, Avelar 6; Crisetig 6, Conti 6,5 (27' st Donsah 6), Ekdal 6; Ibarbo 7, Sau 7 (45' st Longo sv), Cossu 6,5 (40' st Farias 5,5). A disp.: Colombi, Pisano, Benedetti, Murru, Capuano, Dessena, Capello, Joao Pedro, Caio Rangel. All.: Zeman 6

Milan (4-3-3): Abbiati 7; Abate 6,5, Alex 6, Rami 6, De Sciglio 5,5; Bonaventura 6,5, De Jong 6, Muntari 5,5 (24' st Poli 6); Honda 6,5, Torres 5 (33' st Pazzini sv), El Shaarawy 5,5 (22' st Menez 5,5). A disp.: Abbiati, Agazzi, Albertazzi, Zapata, Bonera, Essien, Saponara, Van Ginkel, Niang. All.: Inzaghi 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 24' Ibarbo (C), 34' Bonaventura (M)

Ammoniti: Avelar, Crisetig, Ekdal (C), Muntari, Rami (M)

Espulsi: -