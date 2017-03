Serie A: Cagliari-Inter 1-5, nerazzurri a valanga

Vittoria in scioltezza per l'Inter di Pioli, che a Cagliari travolge i sardi con un netto 5-1. Perisic sblocca la partita al 34' su assist di Banega, che poi raddoppia su punizione al 39'. Borriello accorcia di testa al 42', ma a inizio ripresa (47') è ancora Perisic ad allungare per i nerazzurri, che poi dilagano con un rigore di Icardi (67') e con la prima rete in Serie A di Gagliardini (89').