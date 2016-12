Serie A, Cagliari-Inter 1-2: Kovacic-Icardi gol, ma che fatica

08:35 - L'Inter passa 2-1 al Sant'Elia e centra la terza vittoria di fila in campionato. Nel primo tempo è un monologo nerazzurro, ma Podolski sbaglia tutto. La gara si sblocca a inizio ripresa grazie a Kovacic (2'), poi i sardi mettono alle corde i nerazzurri salvati da un grande Carrizo. Nel momento migliore dei padroni di casa Icardi trova una magia (23'), ma un autogol di Carrizo su tiro di Longo riapre la gara al 33'. L'Inter sale a quota 35 punti.

LA PARTITA

Dopo due anni e mezzo l'Inter mette insieme tre vittorie di fila in campionato e torna a fare la voce grossa nella corsa a un posto in Europa League. Al Sant'Elia non sono però tutte rose e fiori e i nerazzurri sudano parecchio per portare a casa i tre punti, perché sprecano tanto nel primo tempo e poi vanno in bambola nella ripresa, con errori di disimpegno che favoriscono un Cagliari volenteroso e che si scrolla di dosso il timore reverenziale e mette alla corde i nerazzurri. Il Mancio ringrazia Kovacic e il solito Icardi: il croato spezza l'equilibrio, l'argentino trova il raddoppio nel momento più difficile. Poi è Carrizo a metterci più di una pezza, anche grazie all'imprecisione degli attaccanti del Cagliari. Gli uomini di Zola escono tra gli applausi, ma ancora senza punti: la classifica rimane sempre deficitaria.

Mancini fa un po di turnover dopo la faticaccia contro il Celtic: dentro Vidic, Brozovic, Kovacic e Podolski. Nel primo tempo i nerazzurri sono padroni del campo, ma il tedesco spreca l'impossibile. Sono almeno tre le occasioni nitide che gli capitano e che non capitalizza: un disastro. I sardi giocano con troppo timore e si fanno schiacciare, tanto che Carrizo si spaventa solo su un tiro di Cop. Anche Brozovic e Icardi non riescono a superare Brkic e le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Sembra solo questione di tempo il gol dei nerazzurri e così è. Dopo due minuti della ripresa Kovacic sblocca la gara. Come spesso accade, però, la banda Mancini invece che affondare il colpo va in apnea e passa 20' minuti da incubo. Vidic, Juan Jesus e Medel sbagliano, ma M'Poku (il migliore dei suoi) non ne approfitta, così come Cossu e Longo. "Gol sbagliato, gol subito" recita un vecchio adagio che al Sant'Elia non fa eccezione. Medel trova l'imbucata per Icardi che si libera di Capuano e fa secco Brkic con uno splendido tiro a giro. Gara chiusa? Macché. Longo approfitta di un'altra indecisione di Juan Jesus e fa secco Carrizo con l'aiuto del palo. Gli ospiti vanno ancora in apnea, ma resistono e sfiorano il tris all'ultimo secondo con una traversa di Hernanes. Mancini può esultare per la vittoria, ma una bella strigliata è dietro l'angolo. Per Zola c'è tanto lavoro da fare: M'Poku è davvero bravo, ma certe occasioni non si possono sbagliare se si vuole centrare la salvezza.

LE PAGELLE

M'Poku 7 - E' senza dubbio il più pericoloso dei suoi, un'autentica spina nel fianco. Un giovane dal futuro garantito.

Cop 5 - Si vede solo una volta nel primo tempo e stop. Troppo poco.

Cossu 5 - Sul giudizio pesa come un macigno il gol sbagliato nella ripresa su regalo di Vidic.

Icardi 7 - Il gol è un'autentica perla, ma questa volta ci mette anche tanto lavoro per la squadra.

Carrizo 7 - Quando la difesa va in bambola nella ripresa ci mette più di una pezza. Sfortunato sull'autogol.

Podolski 5 - Nel primo tempo spreca tre occasioni nitide. L'unica cosa giusta è il passaggio da cui nasce il gol di Kovacic.

IL TABELLINO

CAGLIARI-INTER 1-2

Cagliari (4-3-2-1): Brkic 6,5; Dessena 6, Rossettini 6, Capuano 5, Avelar 5,5; Donsah 6,5, Conti 6, Crisetig 5,5 (27' st Ceppitelli 6); Cossu 5 (22' st Joao Pedro 5,5); M'Poku 7, Cop 5 (11' st Longo 6,5). A disp.: Colombi, Cragno, Gonzalez, Murru, Pisano, Farias, Barella, Husbauer, Diakhitè. All.: Zola 6

Inter (4-3-1-2): Carrizo 7; Campagnaro 5,5, Vidic 6, Juan Jesus 5,5, Santon 6,5; Guarin 6,5, Medel 6, Brozovic 6 (38' st Hernanes 6); Kovacic 7 (48' st Kuzmanovic sv); Podolski 5 (36' st Dodò sv), Icardi 7. A disp.: Berni, Andreolli, Obi, Ranocchia, Puscas, D'Ambrosio, Shaqiri, Dimarco. All.: Mancini 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 2' st Kovacic (I), 23' st Icardi (I), 29' st aut. Carrizo (C)

Ammoniti: Brozovic, Campagnaro (I), Cop, Avelar (C)

Espulsi: -