Serie A: Cagliari-Bologna 1-1, Borriello salva i sardi dopo il gol di Destro

Cagliari e Bologna fanno 1-1 in un match ricco di emozioni e dal finale concitato. I sardi giocano una buona partita e sfiorano il vantaggio con Borriello e Sau, che colpisce anche un palo al 16'. Al 19' della ripresa, il Bologna passa con Destro , alla seconda chance costruita della gara, ma nel finale resta in 9' in 3' per le espulsioni di Viviani e Krafth e subisce il pari firmato da Borriello sulla punizione generata dal fallo dello svedese.

IL TABELLINOCAGLIARI-BOLOGNA 1-1

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli (33' st Miangue), B. Alves, Capuano; Isla, Dessena (41' st Salamon), Tachtsidis; Di Gennaro; Sau, Borriello

A disp.: Gabriel, Colombo, Mastino, Murru, Antonini, Ionita, Giannetti, Serra . All.: Rastelli

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Pulgar, Nagy (27' st Viviani); Di Francesco (17' st Verdi), Destro (44' st Torosidis), Krejci.

A disp.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Brignani, Okwonkwo, Rizzo, Sadiq, Petkovic. All.: Donadoni

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 19' st Destro (B), 47' st Borriello (C)

Ammoniti: Sau, Tacthsidis (C), Maietta, Donsah, Viviani (B)

Espulsi: 43' st Viviani per entrata a gamba tesa su Tachtsidis, 46' st Krafth fallo da ultimo uomo