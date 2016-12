Serie A, caccia al gol: ecco i bomber ancora a secco

Ma diamo un po' un'occhiata ai numeri, per capire meglio cosa sta accadendo nella classifica marcatori di quest'anno. Il Napoli ha il miglior attacco del campionato, ma a dividersi il bottino finora sono stati solo Callejon (5 gol), il nuovo arrivato Milik (4) e Mertens (2). Tutto a discapito di Insigne, che ancora non ha gonfiato la rete.



Nella Juve Higuain ha iniziato bene (3), ma a farne le spese è stato Dybala, che a questo punto della stagione l'anno scorso aveva già segnato due reti (con un impiego molto accorto da parte di Allegri) e ora invece è ancora a caccia del primo centro. Discorso simile per Eder, che al quarto turno del campionato 2015-2016 era già a quota cinque reti e adesso non ha ancora firmato nemmeno una rete.



Sulla stessa linea poi ci sono le situazioni di Ilicic, Maccarone ed El Shaarawy, tutti ancora in attesa di sbloccarsi. In casa Milan l'attaccante a digiuno è invece Lapadula, che la scorsa stagione col Pescara aveva dominato la classifica marcatori di Serie B chiudendo a quota 30 gol. Bomber in crisi, dunque. Si attende la riscossa. Già a partire dal turno infrasettimanale.