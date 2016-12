Serie A: c'è Juventus-Inter, il derby d'Italia

Sono passati poco più di quattro mesi dallo 0-0 di San Siro, ma da quell'Inter-Juventus tutto si è capovolto. I nerazzurri di Mancini erano primi in classifica e cercavano di affossare la squadra di Allegri, invischiata a metà classifica dopo una partenza disastrosa: Icardi e compagni lasciarono in vita la 'Vecchia Signora', che è risorta e adesso guarda tutti dall'alto. Stasera allo Stadium (ore 20.45) c'è Juventus-Inter, derby d'Italia e crocevia per lo Scudetto.



I bianconeri sono infatti primi in testa con 58 punti, dopo 15 vittorie consecutive in campionato è arrivato lo stop di Bologna e l'orgoglioso 2-2 in Champions contro il Bayern Monaco. Una sfida che rischia di lasciare qualche strascico, sia a livello di infortunati che di morale, nella banda di Allegri. Allo Stadium arriva l'Inter, quinta in classifica con 48 punti e con l'obiettivo di fare il colpo a Torino per alimentare le speranze Champions: i nerazzurri sembrano essersi rialzati dopo un devastante inizio di 2016.