Serie A: brivido Napoli-Juventus, vietato sbagliare

Non ci sarà il tutto esaurito ma il colpo d'occhio sarà di tutto rispetto: al San Paolo sono attesi circa 50mila spettatori per una partita che il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, con la sua consueta ironia, ha definito di 'media-bassa classifica'. Una provocazione, certamente: eppure un fondo di verità, guardando i numeri, c'è. Entrambe le squadre, reduci dai deludenti pareggi contro Carpi e Frosinone nel turno infrasettimanale, accusano già un pesante ritardo dalla vetta: i partenopei sono a -9 dall'Inter, i bianconeri addirittura a -10. Siamo solo a settembre, ma urge un rapido cambio di marcia per non compromettere la stagione.



La formazione della Juventus è un rebus, con Allegri indeciso se schierare la difesa a tre o a quattro. In ques''ultimo caso, viste le indisponibilità di Lichtsteiner e Caceres, nel ruolo di terzino destro giocherebbe Padoin con Bonucci-Chiellini centrali e Barzagli in panchina. In attacco spazio a Cuadrado, Dybala e Morata con il colombiano pronto a fare l'esterno destro di centrocampo in caso di 3-5-2. Idee apparentemente più chiare in casa Napoli dove Sarri consegna le chiavi della squadra a Jorginho preferendolo a Valdifiori, non brillantissimo mercoledì contro il Carpi. Attacco con Insigne, Higuain e Callejon. Nelle ultime tre stagioni Napoli-Juventus ha fatto registrare tutti i possibili risultati: lo scorso anno vinsero 3-1 i bianconeri, nel 2013-14 si imposero 2-0 i partenopei, nel 2012-13 la sfida si concluse in parità (1-1).