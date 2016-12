Serie A: botta e risposta Birsa-Sansone, Chievo-Sassuolo finisce 1-1

LA PARTITA

Un pareggio che non scontenta nessuna delle due squadre ma alimenta comunque rimpianti. Il Chievo trova continuità di risultati dopo la vittoria di Torino e mette altro fieno in cascina verso la salvezza ma perde - in una situazione di infortuni già non facile - tre elementi (anche se non sembrano guai gravi). Il Sassuolo gioca un buon match e recupera dallo svantaggio ma le partite senza vincere diventano sei e la classifica sta lentamente passando da straordinaria a buona. Sia padroni di casa che ospiti sono stati protagonisti di un buon match, nervoso a tratti, e che ha trovato la svolta alla mezz'ora del primo tempo dopo minuti e minuti di sterile possesso palla neroverde e poche occasioni. Nonostante il vivace ingresso di M'Poku, il Sassuolo avrebbe vinto a punti ma il pari del Chievo non è immeritato.

Si parte con il predominio territoriale ospite, una situazione di gioco cara al Chievo che tenta di ripartire quando può. Il Sassuolo sfonda soprattutto sulla destra con Vrsaljko e Berardi, che però non trovano mai la giocata giusta per servire in mezzo i compagni: Spolli e Cesar fanno buona guardia. Duncan, dei tre neroverdi a centrocampo, è quello più attivo ma le sue conclusioni terminano sempre lontane dai pali. Perciò non sorprende il dato dei tiri in porta, fermi a quota zero fino al 29'. Proprio questo minuto sblocca risultato e gara: Rigoni al momento del tiro viene steso da Peluso, Ghersini indica il dischetto, Birsa non sbaglia il rigore. Un vantaggio che dura solo sessanta secondi, tanto ci impiega Sansone a trovare spazio sulla sinistra e inventarsi un bellissimo gol dal limite laterale dell'area. L'infortunio dell'ex Floro Flores lancia M'Poku che entra bene in gara con dribbling, aperture e movimento rovinando un po' i piani della difesa di Di Francesco ma Consigli fa buona guardia sui due tentativi del congolese.

Nella ripresa il Chievo pian piano scende di ritmo, e anche i centrocampisti iniziano ad appiattirsi sulla linea difensiva lasciando altri metri a disposizione del Sassuolo. Ma il momento emiliano non è dei più favorevoli, le occasioni che spaventano Bizzarri si contano sulle dita di una mano ed è ancora Duncan a provare con conclusioni da fuori. Paradossalmente l'occasione più grande della ripresa è marcata Chievo, Inglese trova impreparati Cannavaro e Acerbi ma di testa sbaglia un gol da due passi. Quando Maran perde pure Birsa, decide che è il momento di fortificare nuovamente il fortino. Di Francesco risponde cambiando tutto il tridente ma è fatica sprecata, l'1-1 arriva dopo quattro minuti di recupero.