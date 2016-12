Serie A, Bologna-Udinese 1-2: decide un gol di Zapata

LA PARTITAIncubo finito. Dopo quattro sconfitte di fila, l'Udinese torna a sorridere. E lo fa con una prestazione di carattere che fa ben sperare Colantuono. I bianconeri escono dal Dall'Ara con una vittoria importante sia per la classifica, sia per il morale. Dopo il poker negativo, infatti, a Udine qualcuno iniziava a innervosirsi. E invece da Bologna, dopo un primo tempo in affanno, sul piano dei risultati arrivano solo buone notizie. L'Udinese è risorta. Il gioco dei bianconeri non è ancora il massimo. E' vero, ma la squadra c'è e una vittoria così potrà servire per scalare la classifica e tornare a pensare al progetto e non solo ai punti. Discorso diverso invece per il Bologna. La squadra di Rossi parte bene, macina gioco, ma poi nella ripresa si spegne e subisce la rimonta dei friulani. Un brutto segnale. Soprattutto perché il ko casalingo è arrivato proprio nei minuti finali, quando il pareggio ormai sembrava cosa fatta. Per i rossoblù la classifica ora dice 3 punti, uno solo in più del Carpi e due del Frosinone. E questi numeri mettono paura.



Al Dall'Ara Colantuono parte col 4-3-1-2 con Marquinho dietro a Thereau e Zapata. Di Natale in panchina. Rossi risponde invece col tridente Giaccherini-Destro-Mounier. Visto il difficile inizio di campionato di entrambe le squadre, in palio ci sono punti pesanti. E in campo la cautela tattica è d'obbligo. L'avvio è di marca bianconera, con i padroni di casa che scelgono di difendere basso e ripartire in velocità con Giaccherini e Mounier. Col passare dei minuti però cambia il match e sono i felsinei a fare la partita. La squadra di Rossi allarga bene il gioco sulle corsie esterne e prova ad aggirare la difesa dei friulani. Si lotta su ogni pallone, con tanti scontri in mezzo al campo, errori in appoggio e duelli aerei. Iturra ringhia su tutti, Zapata invece prova a far valere il fisico. I passaggi filtranti però sono una rarità e il match resta in equilibrio. Destro lavora di sponda per gli inserimenti dei compagni e il Bologna alza il baricentro. Poi alla mezz'ora Rizzo illumina il Dall'Ara. L'ex blucerchiato umilia Iturra con un tunnel in area e regala a Mounier la palla per il vantaggio. Dopo il gol le squadre si allungano e fioccano le occasioni. Da una parte ci prova Marquinho, dall'altra Mounier e Brienza, che nel recupero sbaglia il colpo del ko da ottima posizione.



Nella ripresa Colantuono vira sulla difesa a tre e getta subito Lodi nella mischia. Ma l'Udinese ha poche idee. Marquinho si nasconde, Thereau pensa più a fare a sportellate che a dettare il passaggio e i bianconeri faticano a manovrare palla a terra. Rinfrancato dal vantaggio, il Bologna invece ha gamba e prova a colpire in contropiede con Brienza e Mounier. La squadra di Rossi però si sbilancia, alza troppo la linea difensiva e al 61' l'Udinese la punisce appena dopo l'ingresso in campo di Di Natale. Badu parte sul filo del fuorigioco e batte Mirante, acciuffando il pareggio alla prima occasione buona. Raggiunto, il Bologna riparte a testa bassa. Al 67' Brienza ha ancora sul piede la palla buona per colpire, ma temporeggia e Karnezis si oppone. Negli ultimi venti minuti in campo regna la confusione. E il Bologna, spaventato, metti i remi in barca. Ne approfitta l'Udinese, che sulla scia dell'entusiasmo e grazie al genio di Di Natale e alla forza di Zapata all'85' passa in vantaggio proprio con il colombiano, che poi esce in barella dal campo. Al triplice fischio Colantuono tira un sospiro di sollievo. Per Rossi invece saranno ancora giorni molto difficili.