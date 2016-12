Serie A: Bologna-Roma 2-2, Destro frena i giallorossi

LA PARTITA

Occasione sprecata per la Roma, che per una notte - in attesa di Inter e Fiorentina - avrebbe potuto tornare da sola in vetta alla classifica. I giallorossi, invece, sotto il diluvio del Dall'Ara guadagnano un punticino particolarmente amaro per Garcia, soprattutto perché a togliergli il successo è un rigore di Destro, il grande ex che si prende una rivincita con il rigore del 2-2 al minuto 87.



A Bologna si fatica a giocare sin dall'inizio, perché la pioggia mette a dura prova il terreno e, in particolar modo sulle fasce, è parecchio complicato esprimersi. Così ne esce un duello fisico e d'astuzia, visto che la sfera rimbalza poco e in alcuni punti scivola veloce, mentre in altri frena all'istante. Il 4-3-3 di Garcia, con Iago in panchina e Florenzi esterno d'attacco, impiega mezz'ora ad adattarsi alle condizioni atmosferiche mentre i padroni di casa pigiano subito sull'acceleratore. Masina - dopo la rete ingiustamente annullata a Mounier per fuorigioco (10') - trova l'1-0 al 14' sugli sviluppi di un corner: Manolas e Rudiger non riescono a liberare l'area e il difensore trafigge Szczesny di sinistro.



L'atteggiamento dei giallorossi muta sensibilmente nella ripresa, quando la banda di Garcia alza l'intensità e si riversa con più costanza nella metà campo del Bologna. Un cross di Florenzi, deviato dal braccio di Mounier, provoca il rigore realizzato da Pjanic (52'), che venti minuti più tardi lascia al connazionale Dzeko l'onere di trasformare la massima punizione (fallo di Rossettini su Iturbe). A questo punto la rimonta sembra sigillata, ma un'entrata di Torosidis stende Giaccherini e offre a Destro l'occasione per vendicarsi (87'). Donadoni, con sette punti in tre partite, ha già conquistato Bologna.