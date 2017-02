Serie A: Bologna-Milan 0-1, i rossoneri vincono in 9

Incredibile al Dall'Ara. Nel recupero della 18a giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 in 9 uomini il Bologna e avvicina Inter e Atalanta al 5° posto. I rossoneri partono bene, ma rimangono in 10' al 37' per l'espulsione di Paletta (doppia ammonizione). Analogo destino a Kucka al 14' st. Donnarumma salva su Krejci, poi all'89' una magia di Deulofeu (migliore in campo) serve a Pasalic l'assist-vittoria. Il Milan vince dopo 4 ko di fila.