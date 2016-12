Serie A, Bologna-Juventus 0-0, i bianconeri si fermano a 15

LA PARTITAGuadagnata la vetta con la 15a vittoria di fila contro il Napoli, la Juventus non ha nessuna intenzione di perderla, anche se alle porte c'è lo spauracchio Bayern Monaco e il Bologna è un avversario da prendere con le molle. Le due squadre sono accomunate da un inizio di stagione disastroso ed entrambe hanno cominciato a spiccare il volo dall'undicesima giornata: i padroni di casa, con il cambio in panchina da Rossi a Donadoni, hanno lasciato le paludi della zona retrocessione e hanno spiccato un lungo volo grazie ai 27 punti con il nuovo tecnico (quarta dietro a Juve, Napoli e Fiorentina), mentre i bianconeri hanno cominciato la lunga striscia di vittorie. Donadoni non ha problemi di formazione (solo Rossettini è infortunato) e sogna un altro sgambetto pregiato dopo quello al Napoli: c'è Mbaye in difesa, mentre Rizzo viene preferito a Mounier in attacco. In porta torna Mirante. La lunga lista degli infortunati (Mandzukic, Asamoah, Caceres, Chiellini, Alex Sandro e Khedira) costringe Allegri al turnover forzato: in attacco Zaza-Morata, con Dybala che rifiata in panchina. Si torna al 4-3-1-2 che non si vede dal 25 ottobre, giorno dellinfortunio a Pereyra.



La Juve prova subito a partire forte, con un Pogba che nei primi 10' è davvero ispirato e trova praterie insperate sul centro-sinistra. I ritmi, però, si abbassano ben presto e il Bologna comincia a difendersi con ordine senza subire un granché. Pereyra al rientro fa fatica a trovare la giusta posizione e ad innescare Zaza e Morata. Allegri non può essere di certo soddisfatto se è Evra ad essere il più pericoloso dei suoi, prima in tuffo di testa e poi in scivola in mezzo all'area sempre sugli sviluppi di un corner. I padroni di casa vogliono sfruttare la velocità di Destro e Giaccherini per ripartire, impresa ardua contro una difesa che nelle ultime sei gare non ha mai subito gol ed è tornata granitica come negli ultimi anni. E' dell'attaccante l'occasione più importante di una prima frazione con davvero pochi spunti degni di nota: al 21' la sua botta da fuori area viene respinta in tuffo da Buffon, poi sulla ribattuta Donsah non inquadra la porta.



Allegri lascia negli spogliatoi l'impalpabile Pereyra e mette dentro Cuadrado: dal 4-3-1-2 si passa al ben più collaudato 4-3-3. La mossa di schierare il colombiano in grande forma nel recente passato si è spesso rivelata azzeccata, ma questa volta non è così. Anzi, sono i felsinei a tenere di più il pallino del gioco e Donadoni con i cambi coraggiosi (dentro Mounier, Constant e Brienza) dà l'impressione anche di volerla vincere. E dopo il Napoli, gioca un bello scherzetto anche alla JUve. Allegri si sgola, ma i suoi ragazzi hanno forse la testa già al Bayern e giocano da Juve solo nei minuti finali, quando Morata e Pogba fanno venire i brividi a Mirante. Troppo poco e troppo tardi. La serie di vittorie finisce al Dall'Ara e ora il Napoli ha la grande occasione del contro-sorpasso dopo meno di una settimana. Allegri si può consolare con la settima gara di fila senza prendere gol di Buffon. E lunedì sera non farà nemmeno troppa fatica a tifare il suo vecchio Milan...