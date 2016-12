Serie A, Bologna-Fiorentina 0-1: decide Kalinic dal dischetto

Vittoria in trasferta per la Fiorentina nel primo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. I ragazzi di Paulo Sousa hanno vinto 1-0 sul campo del Bologna grazie ad un ottimo primo tempo capitalizzato da Kalinic dal dischetto al 31'. Nell'occasione il Bologna rimane in dieci per l'espulsione di Gastaldello e nella ripresa non arriva la reazione decisa per agguantare il pareggio. Prima del gol sfortunato Ilicic con un palo e una traversa.