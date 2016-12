Serie A: Bologna-Empoli 2-3, un Big Mac che sa d'Europa

LA PARTITAAl Dall'Ara va in scena la sfida tra due delle squadre più in forma del campionato: nelle ultime sei giornate Bologna ed Empoli hanno conquistato 13 punti e meglio delle squadre di Donadoni e Giampaolo hanno fatto solo Juventus (18) e Inter (15). I padroni di casa sono stati rivitalizzati dal cambio in panchina e con l'allenatore bergamasco hanno una media-Champions League, che gli ha permesso di tirarsi fuori dalla palude della zona retrocessione. Non smette mai di sorprendere, invece, l'Empoli, che ha assorbito senza traumi il passaggio in estate da Sarri a Giampaolo: i toscani hanno 24 punti in classifica, uno in meno del Milan, a 5 lunghezze dalla zona Europa, parola che entrambi gli allenatori non vogliono sentir nominare.



Donadoni deve fare a meno dello squalificato Diawara e degli infortunati Krafth, Giaccherini, Rizzo, Zuculini. A centrocampo chiavi del gioco a Crisetig, mentre Brienza e Mounier affiancano Destro nel tridente. Nessun problema di formazione per i toscani, che schierano l'11 titolare: a Saponara il compito di innescare Maccarone e Pucciarelli. Livaja parte dalla panchina.



La prima mezzora è un monologo dei toscani che per lunghi tratti sembrano un Barcellona in miniatura. I centrocampisti fanno girare la palla in modo vorticoso, gli attaccanti si muovono e tagliano in continuazione e Saponara si conferma il miglior trequartista del campionato. Mirante è super su Maccarone e lo stesso Saponara, ma quando capitola al 25' nessuno si stupisce. Splendida azione collettiva dell'Empoli: Saponara trova Pucciarelli il cui tiro di prima intenzione è deviato da Rossettini alle spalle di Mirante. Lo stesso attaccante alla mezzora si beve Gastaldello, ma il suo diagonale è respinto dal palo e termina tra le braccia del portiere rossoblù. L'Empoli è uno spettacolo, ma quando fa regali sono dolori: Brienza lancia in profondità Destro leggermente in fuorigioco, Tonelli sbaglia e lo rimette in gioco, costringendo Costa al fallo dal limite: Brienza con un sinistro sotto l'incrocio fa secco Skorupski non esenta da colpe. Bologna cinico che trova il pari al primo tiro in porta.



La squadra di Giampaolo non si scompone e trova il raddoppio con un'altra splendida giocata: Zielinski pesca Maccarone in profondità e Mirante è battuto. Big Mac festeggia bevendo un sorso di birra con degli amici bolognesi sugli spalti. Quando il primo tempo sembra chiudersi con il meritato vantaggio dei toscani, il secondo regalo che raddrizza il match degli emiliani: sul lancio lungo di Masina, Destro scatta sul filo del fuorigioco, resiste a Tonelli e beffa Skorupski che si ostacolo con Costa al limite.



L'Empoli scende in campo nella ripresa con la cattiveria di chi sa di aver gettato al vento un primo tempo magnifico e al primo affondo trova il gol: Pucciarelli resiste alla spallata di Masina, la mette in mezzo e Maccarone di testa batte Mirante. E' il meritato gol del vantaggio, quello che deciderà la sfida e regalerà ai toscani per la prima volta nella storia la quarta vittoria di fila in Serie A. Dopo i disastri del primo tempo Skorupski si riscatta, prima su Taider e nel finale su Destro, deviando contro la traversa il suo colpo di testa ravvicinato. Il Bologna non molla fino alla fine, recrimina per un paio di episodi dubbi in area, ma il risultato non fa una grinza. L'Empoli ha giocato meglio e portato a casa tre punti che lo lanciano in orbita Europa League. Per Donadoni il primo passo falso casalingo: contro un Empoli così stasera c'era davvero poco da fare. E non solo per il Bologna.