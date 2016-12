Serie A: Biglia-Klose, la Lazio va

21:28 - La Lazio mette la quarta. All'Olimpico i biancocelesti battono 2-1 il Torino nell'ottava giornata di Serie A e colgono il quarto successivo consecutivo in campionato. I biancocelesti sbloccano il risultato al 15' con Biglia, a segno con un gran calcio di punizione, subiscono il pareggio granata di Farnerud al 53' ma riescono a trovare il gol vittoria grazie a una zampata di Klose al 60'. La squadra di Pioli sale a 15 punti, Torino fermo a quota 8.

LA PARTITA

Bell’inizio delle due formazioni, che non si risparmiano e giocano a viso aperto. Pressing molto alto dei padroni di casa, che chiudono il Toro nella sua metà campo. Al 5’ è Candreva che prova a sorprendere Gillet, ma il portiere devia lateralmente. Al 15’ Lulic viene steso al limite dell’area. Della punizione si incarica Biglia e il centrocampista, con un perfetto destro a girare, pennella una traiettoria imprendibile per il numero 1 granata. Tre minuti dopo è Candreva a scaricare il destro, ma la sua conclusione si infrange sul palo. Al 24’ Farnerud arriva al tiro ma Quagliarella, sulla traiettoria del tiro, rimpalla la sfera e fa sfumare l’occasione. Al 33’ è il turno di Parolo: potente destro da fuori area ma Gillet, in due tempi, blocca la sfera. I granata rispondono subito dopo con Quagliarella, che si rende pericoloso con una girata in area: Marchetti si distende in tutta la sua altezza e tocca il pallone quanto basta per deviarlo in angolo. La ripresa vede in campo Klose, in campo per Felipe Anderson. Passano appena due minuti e Benassi si rende pericoloso con un siluro dal limite che esce a fil di palo. Al 53’, a riprova del buono atteggiamento nel secondo tempo da parte dei granata, arriva il pareggio. Farnerud, con il piattone sinistro in area, sfrutta il tocco di Quagliarella al limite dell’area e segna così il sesto gol in campionato del Torino ed il suo primo stagionale. La reazione dei padroni di casa è immediata e si concretizza al 60’: violenta punizione di Candreva dalla distanza, Gillet respinge corto e Klose, da due passi, trova la sua prima rete stagionale. Al 66’ è Quagliarella a sfiorare la rete del possibile pareggio con un colpo di testa che passa vicino all’incrocio dei pali, con Marchetti battuto. Klose a un quarto d’ora dal termine si divora la rete del 3-1, servito in area da Lulic. Il tedesco controlla male il pallone e permette a Gillet di avventarsi sul pallone, facendo così sfumare l’occasione. Al 84’ è Darmian ad illudere i suoi tifosi andando vicino alla rete del pareggio. L’esterno calcia con il sinistro da dentro l’area ma Marchetti è lucido e blocca il pallone. L’ultimo attacco laziale arriva al 89’ quando Parolo va diretto in porta da fuori area ma Gillet, come nel primo tempo, non si fa beffare e respinge. Nella prossima giornata la Lazio andrà a Verona, mentre il Torino ospiterà il Parma.



IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-TORINO 2-1

Lazio (4-3-3): Marchetti 6, Cavanda 6, De Vrij 6.5, Ciani 5.5, Radu 6, Parolo 6.5, Biglia 7.5 (37' st Onazi sv), Lulic 5.5 (47' st Braafheid sv), Candreva 7, Djordjevic 6, Anderson 5 (1' st Klose 7).

A disp.: Berisha, Strakosha, Cana, Konko, Novaretti, Gonzalez, Ederson, Onazi, Ledesma, Caltaldi. All.: Pioli 7.

Torino (3-5-2): Gillet 5.5, Maksimovic 6, Glik 5.5, Moretti 5.5, Bruno Peres 6, Benassi 6 (17' st Amauri 5.5), Vives 6, Sanchez 6, Darmian 6, Farnerud 6.5 (34' st Perez 6), Quagliarella 6 (42' st Barreto sv).

A disp.: Padelli, Castellazzi, Molinaro, Gaston Silva, Jansson, Nocerino, Martinez. All.: Ventura 6.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 15' Biglia, 15' st Klose (L), 8' st Farnerud (T)

Ammoniti: Cavanda, Klose (L), Benassi (T)