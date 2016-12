Serie A: Belotti beffa la Sampdoria nel recupero, 2-2 con il Torino

LA PARTITAPanchina per Cassano nella Sampdoria, reduce da quattro sconfitte consecutive. Montella opta per Muriel unica punta, con Correa e Soriano alle sue spalle. Fuori dall'undici titolare anche l'ex Quagliarella, ultimo arrivato in blucerchiato. Nel Torino Ventura punta sulla coppia d'attacco Belotti-Immobile, con l'esclusione dall'inizio di Immobile e Maxi Lopez. Primo tempo dai ritmi bassi. La Sampdoria fa fatica a rendersi pericolosa contro un avversario che si chiude bene in difesa e che cerca il contropiede. L'occasione più pericolosa e degna di nota dei primi 45' arriva proprio sugli sviluppi di una ripartenza granata: a centrocampo break di Acquah, che arriva al limite dell'area e va alla conclusione: Viviano bravo a respingere con i piedi. Da segnalare nella Sampdoria l'infortunio di Sala al 25' dopo un contrasto: al suo posto il nuovo arrivato Diakitè.



Un cambio a testa a inizio ripresa: nella Samp dentro Christodoulopoulos per l'infortunato Diakitè e nel Torino c'è Baselli al posto di Acquah. Più intraprendente la squadra di Ventura, che all'8' ha un'altra chance per passare in vantaggio: cross di Zappacosta dalla destra e Belotti sbaglia di testa a porta vuota mandando fuori. Squillo di Muriel che sbaglia la mira poi altra occasione granata con Viviano che si oppone al colpo di testa di Baselli su cross di Benassi. Cambia ancora Ventura: fuori Martinez, non pervenuto, e dentro Immobile. Al 21' la gara si sblocca: sugli sviluppi di un angolo, cross di Dodò e testata vincente di Muriel. La gioia del pubblico blucerchiato dura solo 5': Immobile dalla sinistra, liscio di Ranocchia e Belotti non spreca il regalo. Bella giocata di Correa ma la conclusione è alta poi Viviano è bravo a rubare il pallone dai piedi di Immobile. Montella getta nella mischia anche Quagliarella: è il 34'. Finale dalle mille emozioni: Soriano riporta avanti la Sampdoria con uno splendido destro a giro dal limite poi quasi a fine recupero Immobile mette al centro per Belotti che di testa regala il pareggio ai suoi.