Serie A: Belotti-Acerbi, il Sassuolo riprende il Torino

LA PARTITADefrel con Sansone e Berardi, Immobile al fianco di Belotti: queste le scelte offensive di Di Francesco e Ventura. L'avvio del match è di marca neroverde: il Sassuolo spinge costringendo il Toro nella sua metacampo ma col passare dei minuti i granata prendono le misure. Utilizzando soprattutto l'arma Zappacosta, bravo ad arare la fascia di competenza mettendo in difficoltà Duncan e Sansone. Al 22' cambia il risultato: splendida verticalizzazione di Immobile per Sansone che scappa via ad Acerbi e mette al centro. Belotti non manca l'appuntamento col gol, firmando il suo quarto centro in questo torneo. La gara è viva e al 40' ecco il pari: Ichazo mura Biondini, sulla respinta c'è però Acerbi, bravo ad insaccare (terza rete in campionato). Un primo tempo divertente va giustamente in archivio sull'1-1. La ripresa non mantiene le aspettative della prima, frizzante, frazione. Il freddo, la stanchezza per l'impegno infrasettimanale e perché no, anche la paura di perdere, frenano le due formazioni. Ci prova Defrel, risponde Immobile, si fa vivo di nuovo Belotti (sempre propositivo) mentre Zappacosta è vittima di crampi, bloccando la spinta sulla fascia destra granata. I ritmi si abbassano e le palle gol latitano: Berardi, oggi opaco, lascia il posto a Falcinelli, mentre il motore di Immobile non gira ancora a pieno regime. Fra i migliori c'è Sansone ed è proprio il guizzante esterno a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa fuori di un soffio. C'è spazio per un'ammonizione pesante a Magnanelli (squalificato per il Bologna) e per un Ventura che viene allontanato da Celi per proteste sul gong. Un punto ciascuno e appuntamento al prossimo weekend.