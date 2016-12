4 dicembre 2016 18:25 Serie A, Barreto e Schick regalano il successo alla Samp: Torino ko

Per i blucerchiati quarto successo consecutivo a Marassi

Quarta vittoria consecutiva in casa per la Sampdoria di Giampaolo. Dopo Genoa, Inter e Sassuolo a Marassi cade anche il Torino dell'ex Mihajlovic che rimedia il primo ko dopo un filotto di tre successi che avevano portato i granata quasi in zona Europa League. Sfida dai ritmi elevati con gli ospiti vicini al vantaggio a inizio partita (traversa di Falque) e poi inidirizzata al 6' della ripresa da Barreto. Definitivo 2-0 di Schick nel recupero.



LA PARTITA La Samp impone la sua legge: a Marassi non si passa. Con oggi sono 12 punti nelle ultime quattro apparizioni casalinghe: un successo meritato contro una signora squadra, il Torino dell'ex Mihajlovic che dopo tre vittorie consecutive frena nella rincorsa europea - momentaneamente - e non riesce a festeggiare, come si auguravano tutti i tifosi granata, i 110 anni di vita del club.



Samp e Toro: agonismo e organizzazione, due squadre che in campo rispecchiano carattere, idee e visione di gioco dei rispettivi tecnici. Con ottime individualità e grande qualità, davanti soprattutto. Il tridente del Torino Ljajic-Belotti-Falque e la coppia blucerchiata Muriel-Quagliarella assistita da Bruno Fernandes: i primi venti minuti di Marassi sono ad altissima velocità, con la traversa di Iago Falque e un fendente di Ljajic a infiammare la partita e i tentativi di Muriel e Quagliarella a restituire equilibrio nel computo numerico delle occasioni da gol. Da qui poi un calo, inevitabile, fino almeno agli acuti della ripresa con Ljajic che si trova subito davanti a Puggioni ma spara addosso al portiere blucerchiato. E puntuale, due minuti dopo arriva il vantaggio dei padroni di casa con Barreto.



Il forcing che ne consegue è da Toro, con veemenza e grinta che si infrangono sui guantoni di Puggioni, - ancora una volta superlativo poco prima della mezz'ora su Belotti. I granata attaccano a testa bassa, Maxi Lopez - entrato al posto di Falque - trova il colpo vincente vanificato però da una chiara posizione di furogioco e nel recupero la Samp chiude i giochi con Schick. Finisce 2-0, i blucerchiati salgono a quota 22, per i granata un turno di stop tre lunghezze più avanti.



LE PAGELLEPuggioni 7: un paio di interventi decisivi per il successo blucerchiato. Da circoletto rosso quello su Belotti.

Praet 5.5: troppo discontinuo, troppo compassato. I mezzi ci sono. Oggi inespressi.

Barreto 7: un martello a centrocampo e - oggi almeno- rapace sotto porta come un vero centravanti.

Iago Falque 6.5: dopo una manciata di minuti lo ferma la traversa, quando si accende crea scompiglio.

Belotti 6: meno preciso del solito ma solo un grande intervento di Puggioni gli nega la gioia del gol.

Schick 6.5: entra per alleggerire la pressione del Toro e chiude i conti. Compito eseguito alla perfezione.