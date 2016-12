Serie A, Banti arbitrerà Lazio-Juventus

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di serie A, Il big match Lazio-Juventus sarà arbitrato da Banti (come nella supercoppa italiana in Cina. Il fischietto di Livorno era inoltre assistente di porta nell'ultimo derby con le polemiche per il rigore fischiato alla Roma). Bologna-Napoli tocca a Mazzoleni, Torino-Roma a Daato mentre per Inter-Genoa è stato sorteggiato Giacomelli.