Serie A: Badu spegne la Samp, Montella ko

Inizia male l'avventura di Montella sulla panchina della Sampdoria , sconfitta 1-0 al Friuli. L' Udinese sorride con Badu , che al 35' del primo tempo approfitta di un assist di Thereau per battere Viviano e regalare una settimana serena a Colantuono . Brutta partita dei blucerchiati che non impensieriscono quasi mai Karnezis, finiscono in 10 per l'espulsione di Zukanovic e rimangono a secco di vittorie in trasferta .

LA PARTITA

D'accordo, Montella (come chiunque) non ha la bacchetta magica ma in campo si è vista la classica versione della Sampdoria formato trasferta di questa stagione. Ritmi bassi, poche idee, addirittura l'impressione di una scarsa condizione fisica: insomma, tutto quello per cui Ferrero ha esonerato Zenga. I blucerchiati sono la quinta peggior difesa della serie A e contano due punti su 18 nelle partite esterne. C'è da lavorare, anche se l'ex aeroplanino probabilmente sperava di partire meglio. Chi sorride è Colantuono, dato a rischio da radiomercato ma sempre confermato dalla società, e che ha visto un'Udinese modellata a sua immagine e somiglianza. In classifica i friulani rimangono nel gruppone ma avvicinano proprio la Samp, trovando più serenità per il futuro.

Senza il gol di Badu, il primo tempo avrebbe poco o niente da dire. L'Udinese ci mette impegno e corsa, forse anche per testimoniare alla società la coesione con Colantuono, mentre la Samp sembra spaesata dal cambio di allenatore (nonostante uomini e modulo, di fatto, siano gli stessi di Zenga). I padroni di casa arrivano con buona frequenza sulla trequarti ma rifiniscono male, i blucerchiati sfondano sempre a destra ma non impegnano mai Karnezis. Il campo di gioco con rimbalzi irregolari completa il quadro. La prima chance un minimo pericolosa è marchiata Eder, che al 18' riceve in area da Fernando tirando a lato. Dieci minuti dopo De Silvestri fallisce dalla stessa posizione, ben lanciato dallo stesso Eder. In mezzo arriva l'occasione di Therau che scarica un potente sinistro da buona posizione che trova la respinta di Viviano. Il francese si riscatta al 35' quando smorza con la coscia un cross dalla destra, trasformandolo in un perfetto assist per Badu: la spaccata al volo colpisce la traversa e rimbalza dentro la porta, Udinese in vantaggio.

La tanto attesa reazione della Samp, rientrata in campo senza sostituzioni, non arriva. Il giro palla tipico delle formazioni di Montella si intravede solo da lontano, anche perché Soriano non riesce a collegare centrocampo e attacco. Il risultato sono i tanti palloni lunghi sui quali Danilo e Felipe hanno vita facile, ben aiutati da Wague e Widmer. Ci prova Muriel con un'invenzione al 13', ma spara larghissimo. Fernando, cinque minuti dopo, sfiora il palo con una conclusione da fuori ma sono tutti tentativi estemporanei. Con l'ingresso di Di Natale e Cassano il ritmo complessivo si abbassa ancor di più e l'Udinese porta a casa i tre punti forse più facilmente del previsto. In compenso Zukanovic trova il tempo di farsi buttare fuori per una brutta entrata sullo scatenato Badu, migliore in campo.